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أسعار الأسماك اليوم الجمعة 31-1-2020 في الأسواق

الجمعة 31/يناير/2020 - 09:26 ص
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أسعار الأسماك
أسعار الأسماك
الفجر الاقتصادي
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تباينت أسعار الأسماك اليوم الجمعة 31-1-2020 في سوق العبور، ليتراجع سعر البلطي والبوري ويرتفع سع الكابورياوجاءت الاسعار اليوم على النحو التالي:

سجل كيلو سمك البلطي سعرا يتراوح بين 23 إلى 29 جنيها، وسمك البلطي نمرة "2" سعرا يترواح من 18 إلى 22 جنيها، وكيلو سمك البلطي الأسواني 35 جنيها، وسمك الجمبري الجامبو من 400 إلى 450 جنيها، وسجل كيلو سمك المرجان نمرة 1 سعرا يترواح من 30 إلى 36 جنيها، وكيلو البرانيس الإسكندراني نحو 55 جنيها، وسمك الدنيس سجل نحو 90 جنيها.

وسجل سعر سمك المكرونة الخليجي نحو 30 جنيها، وكيلو  الجمبري الجامبو نحو 460 جنيها، والجمبرى المجمد نحو 165 جنيها، فيما بلغ سعر كيلو سمك قشر البياض نحو 64 جنيها، وسمك البياض البلدي 50 جنيها، وسمك الثعابين 170 جنيها، وسمك القراميط 20 جنيها، وسمك البوري "1" 48 جنيها، وسمك البورى "2" 38 جنيها، وبلغ سعر سمك المكرونة المجمد 25 جنيها.

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الكلمات المفتاحية

كيلو البورى كيلو البلطي سوق العبور سعر الكابوريا أسعار الأسماك

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