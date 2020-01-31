"ظهرت الآن" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة من البوابة الرسمية للوزارة وعبر هذا اللينك السريع

اعتمدت نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة، وتتاح خلال اليوم الجمعة كافة النتائج بعدما انتهت عمليات تصحيح اختبارات الشهادة الإعدادية 2020 واعتماد النتائج.





الآن نتيجة الشهاد الإعدادية 2020





وستتاح نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة وسننشر أسفل هذا الموضوع النتيجة بالاسم ورقم الجلوس، أو من خلال الموقع الرسمي للوزارة ( هنا ).





ظهورها اليوم.. نتيجة الشهاد الإعدادية 2020 بالقاهرة





يمكنك معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 اليوم، بعد اعتمادها من اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، ، بعد انتهاء تصحيحها فى 32 كنترول بإدارات المديرة التعليمية.





نتيجة الشهاد الإعدادية 2020 اليوم الجمعة 31/1/2020





يذكر أن اختبارات الشهادة الإعدادية، كانت قد استمرت على مدار أسبوع وانتهت الأسبوع الماضي بكافة المحافظات وكذلك القاهرة، وتفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة سير الامتحانات بمدرسة الطبرى الاعدادية بنين بمصر الجديدة، مؤكد أنه تم اعداد 707 لجان على مستوى القاهرة تستقبل حوالى 164 ألف طالب وطالبة بينهم 83500 طالب و 80500 طالبة تقدموا لامتحان الاعدادية هذا العام.





اليوم موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 في محافظة القاهرة





نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة.. وسُجلت 20 حالة مرضية بمستشفى 57357 بينهم 6 حالات من محافظة القاهرة، وأشار المحافظ إلى أنه تم التنسيق الكامل بين وزارات التربية والتعليم والصحة والداخلية وأجهزة محافظة القاهرة لاعداد المدارس وتجهيز اللجان وتأمينها لتوفير المناخ المناسب لتأدية الطلاب امتحاناتهم .

نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة











