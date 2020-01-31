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جماهير الهلال السعودي تمني النفس لقبول لاعبي الأزرق هدية النصر

الجمعة 31/يناير/2020 - 07:47 ص
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الهلال السعودي
الهلال السعودي
أمل الحلفاوي
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره أبها، اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري السعودي للمحترفين، على أرضية ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في مدينة أبها.

موعد مباراة الهلال وأبها
وتبدأ المباراة التي تجمع بين الهلال وأبها في تمام الساعة الواحدة بتوقيت جرينيتش، والرابعة بتوقيت مكة المكرمة، والثالثة بتوقيت القاهرة.

النصر بتعادله أمس أمام ضمك بهدف، أعطى هدية للهلاليين، وأفسح الطريق للاعبو الهلال لاعتلاء صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.

بتعادل النصر ارتفع رصيده إلى 34 نقطة فقط، ليكون الفارق عن الهلال نقطتين فقط، إذ أنه في حال الفوز سيصل للنقطة 35، أي أعلى نقطة عن الأصفر.

فريق الهلال إذا حقق الفوز سيعادل رقم النصر المسجل هذا الموسم بـ10 انتصارات حتى الآن، كأكثر ناديين تحقيقًا للانتصارات.

ويحل الهلال في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 32 نقطة، بعد أن خاض 15 مباراة، تمكن خلالها من تحقيق الفوز في 9 مباريات و5 تعادلات وهزيمة وحيدة، وسجل لاعبوه 42 هدفًا، كأقوى خط هجوم في الدوري السعودي، فيما دخل مرماه 16 هدفًا.

بينما يتواجد أبها في المركز الثامن برصيد 23 نقطة، في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بعد الفوز في 7 مباريات وتعادل مرتين وخسر في 6 مناسبات، وسجل لاعبوه 22 هدفًا فيما اهتزت شباكه بـ 24 هدفًا.

جدير بالذكر أن الفرنسي بافتيمبي جوميز يسعى لتخطي عدد أهداف عبدالرزاق حمدالله لاعب النصر الذي وصل إلى الهدف 12، بعد هدفه أمس في شباك ضمك.

ويأمل مهاجم الهلال جوميز في العودة لنغمة التسجيل مرة أخرى بعد أن غاب الجولتين الماضيتين.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد أبها

تبث المباراة التي تجمع بين الهلال وأبها عبر شبكة قناة السعودية الرياضية اتش دي 1، بتعليق مشاري القرني.

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