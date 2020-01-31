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بث حي مباراة الهلال وأبها في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بث مباشر مباراة الهلال

الجمعة 31/يناير/2020 - 07:26 ص
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بوابة الفجر
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بث حي مباراة الهلال وأبها في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بث مباشر مباراة الهلال يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره أبها، اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري السعودي للمحترفين.
 
موعد مباراة الهلال وأبها بث حي مباراة الهلال وأبها في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بث مباشر مباراة الهلال

وتنطلق المباراة التي تجمع بين الهلال وأبها في تمام الساعة الواحدة بتوقيت جرينيتش، والرابعة بتوقيت مكة المكرمة، والثالثة بتوقيت القاهرة، على أرضية ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في مدينة أبها.

ويحتل الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 32 نقطة، بعد أن خاض 15 مباراة، تمكن خلالها من تحقيق الفوز في 9 مباريات و5 تعادلات وهزيمة وحيدة، وسجل لاعبوه 42 هدفًا، كأقوى خط هجوم في الدوري السعودي، فيما دخل مرماه 16 هدفًا، بث حي مباراة الهلال وأبها في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بث مباشر مباراة الهلال

ويتواجد أبها في المركز الثامن برصيد 23 نقطة، في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بعد الفوز في 7 مباريات وتعادل مرتين وخسر في 6 مناسبات، وسجل لاعبوه 22 هدفًا فيما اهتزت شباكه بـ 24 هدفًا.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وأبها بث حي مباراة الهلال وأبها في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بث مباشر مباراة الهلال

تبث المباراة التي تجمع بين الهلال وأبها عبر شبكة قناة السعودية الرياضية اتش دي 1، بتعليق مشاري القرني.

ابها الهلال الساعة 3 علي قناة 1
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