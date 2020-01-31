Advertisements
Advertisements
Advertisements

زيدان يستعيد سلاحاً مهماً قبل ديربي مدريد

الجمعة 31/يناير/2020 - 05:55 ص
Advertisements
زيدان
زيدان
عبد القادر عرابي
Advertisements
يواصل نادي ريال مدريد الإسباني إستعداداته للمواجهة المرتقبة يوم السبت المقبل ضد غريمه أتليتيكو مدريد بملعب سانتباجو بيرنابيو في الجولة 22 من الدوري الإسباني.

وتلقى المدير الفني للنادي الملكي زين الدين زيدان خبراً ساراً بالأمس، قبل أيام من ديربي مدريد المنتظر، حيث شارك النجم البلجيكي إيدين هازارد في التدريبات الجماعية للنادي اليوم.

وكشفت صحيفة ماركاالإسبانية، أن هازارد أصبح جاهزاً للمشاركة ضد أتليتيكو، بعد أن خاض التدريبات الجماعية بشكل كامل مع زملائه، إستعداداً للديربي.

وغاب هازارد عن الريال منذ مباراة الفريق ضد باريس سان جيرمان الفرنسي في دوري أبطال أوروبا في نوفمبر الماضي، والتي غادرها مصاباً بإلتواء في الكاحل.

وبلغت مدة غياب هازارد 63 يوماً عن الفريق، ليصبح ضمن الخيارات المتاحة لزيدان، والذي سيحدد مدى إمكانية مشاركته في المباراة.

وأضافت ماركا، أن المهاجم ماريانو دياز عاد للتدريبات الجماعية للفريق، فيما خاضت المجموعة التي شاركت في لقاء ريال سرقسطة أمس الأربعاء في دور الـ 16 من كأس ملك إسبانيا، تدريباً إستشفائياً.

وتمكن الريال من هزيمة سرقسطة برباعية دون رد والعبور للدور ربع النهائي من بطولة الكأس، ويتصدر حالياً ترتيب الدوري الإسباني برصيد 46 نقطة بفارق 3 نقاط عن ملاحقه برشلونة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

زيدان ريال مدريد يتصدر ريال مدريد الان زيدان مدرب ريال مدريد اتليتيكو

أخبار تهمك

لينك مباشر.. نتيجة الصف الأول الثانوي 2020 بالاسم ورقم الجلوس

منذ حوالي 8 ساعات

لجميع المؤهلات.. "القوى العاملة" تطرح فرص عمل جديدة بـ5000 جنيه

منذ ساعتين و 43 دقيقة

مفاجأة.. نجم الأهلي يقترب من الدوري التونسي

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. "الوزراء" يزف خبرا سارا لموظفي العاصمة الإدارية (تفاصيل)

منذ حوالي 3 ساعات

"ظهرت حالًا" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس برابط سريع ومباشر

منذ حوالي 8 ساعات

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة "لو لسه مجبتهاش"

منذ حوالي 7 ساعات

now | اكتب رقم جلوسك وأحصل على النتيجة | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة وبجميع المحافظات الآن بنسبة نجاح 77%

منذ حوالي 10 ساعة

زيدان يستعيد سلاحاً مهماً قبل ديربي مدريد

منذ ساعة و 10 دقيقة

ادخل رقم جلوسك.. كل الروابط للحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول بجميع المحافظات

منذ حوالي 7 ساعات

"خش اعرف نتيجتك".. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2020 بالاسم فقط

منذ حوالي 8 ساعات

مشاهدة مباراة روجر فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش بث مباشر اليوم الخميس 30 / 1 / 2020 في نصف نهائي بطولة استراليا المفتوحة للتنس beIN SPORTS HD 10

منذ حوالي 20 ساعة

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة بعد اعتمادها اليوم عبر هذا الرابط السريع

منذ حوالي 8 ساعات

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة أونلاين

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - أول تعليق من وليد أزارو عقب مشاركته في فوز الاتفاق على الوحدة بالدوري السعودي

منذ حوالي 12 ساعة

"الحكومة" تزف بشرى سارة للموظفين المنقولين للعاصمة الإدارية الجديدة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. نادر شوقي يوجه صدمة للأهلي حول رمضان صبحي

منذ ساعة و 16 دقيقة

موضوعات متعلقة

تدريبات ريال مدريد تزف خبرا سعيدا لزيدان

هازارد يعود إلى ريال مدريد ضد أتلتيكو

عاجل.. نجم ريال مدريد جاهز للديربي

بشرى سارة لزيدان قبل موقعة سرقسطة

أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 28 / 1 / 2020

لايف ii7SRY: مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سرقسطة بث مباشر ITTIHAD كورة لايف رابط ماتش ريال مدريد KOOORAGOAL يوتيوب LIVE

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:23 م

"ظهرت حالًا" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس برابط سريع ومباشر

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة بعد اعتمادها اليوم عبر هذا الرابط السريع

11:17 م

ادخل رقم جلوسك.. كل الروابط للحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول بجميع المحافظات

11:49 م

"خش اعرف نتيجتك".. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2020 بالاسم فقط

11:18 م

لينك مباشر.. نتيجة الصف الأول الثانوي 2020 بالاسم ورقم الجلوس

11:17 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status