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خبر سار لريال مدريد قبل ديربي مدريد

الجمعة 31/يناير/2020 - 05:48 ص
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ريال مدريد
ريال مدريد
ريهام عبد المحسن
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أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن تدريبات ريال مدريد شهدت مفاجأة سارة قبل مواجهة ديربي مدريد يوم السبت المقبل أمام أتلتيكو مدريد وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني.

وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن البلجيكي إدين هازارد نجم ريال مدريد خاض المران الجماعي بأكمله وذلك بعد شفائه التام من الإصابة وأصبح قريبًا من المشاركة أمام أتلتيكو مدريد يوم السبت المقبل.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد يحتل قمة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 46 نقطة بفارق 3 نقاط عن غريمه التقليدي برشلونة.

وكانت تقارير صحفية إسبانية قد ألمحت أن هازارد سيغيب عن مباراة الملكي المقبلة أمام أتلتيكو مدريد في ديربي مدريد والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل على ملعب سانتياجو بيرنابيو بسبب عدم مشاركته في التدريبات الجماعية قبل أن يشارك النجم البلجيكي اليوم.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن هازارد يغيب عن المشاركة في المباريات مع الملكي منذ نوفمبر الماضي وذلك بعد تعرضه للإصابة أمام باريس سان جيرمان في دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن هازارد سيكون متواجدا بنسبة 100% في مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي في دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا يوم 26 فبراير المقبل.

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