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ميلان يخطط لضم نجم ريال مدريد في الصيف المقبل

الجمعة 31/يناير/2020 - 05:31 ص
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ريال مدريد
ريال مدريد
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إيطالية أن ميلان وضع الكولومبي خيمس رودريجيز نجم ريال مدريد هدفًا أساسيًا من أجل التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكر موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي أن خيمس عاد إلى ريال مدريد هذا الموسم من أجل اللعب تحت قيادة زين الدين زيدان عقب نهاية إعارته إلى بايرن ميونخ الألماني ولم يحصل على الفرصة كاملة في التشكيل الأساسي للملكي.

وأفاد الموقع الإيطالي بأن خيمس عانى من إصابات عديدة منذ بداية الموسم كما أنه ليس من اللاعبين المفضلين لزين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن ميلان سيجمع مبلغًا ثمينًا من بيع الثلاثي سوسو وريكاردو رودريجيز وبيونتيك والذي قد يصل إلى 55 مليون يورو.

وأوضح الموقع الإيطالي أنه من خلال هذه المبيعات سيحاول ميلان إقناع ريال مدريد بضم الكولومبي خيمس رودريجيز نجم الفريق في الصيف المقبل.

وألمح الموقع الإيطالي أن ميلان كان يرغب في ضم رودريجيز في الموسم الماضي ولكن ريال مدريد طلب 50 مليون يورو وهو المبلغ الذي لم يستطع النادي الإيطالي أن يقوم بدفعه مرة واحدة.

ونوه الموقع الإسباني أن ميلان يرغب في إقناع ريال مدريد بضم النجم الكولومبي في الصيف المقبل مستغلًا تبقي موسم واحد في عقد خيمس رودريجيز وأن ذلك قد يجعل سعره أقل.

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