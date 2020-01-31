تارا عماد لـ "الفجر الفني": واثقة من نجاح مسرحية "علاء الدين".. و"صاحب السعادة" أكثر الأعمال المقربة لقلبي (حوار)





* والدتي هي الجندي المجهول في حياتي.



* "صاحب السعادة" فتح باب الفن أمامي.





* أنا على يقين تام بان مسرحية "علاء الدين" سوف تبهر الجمهور.



منذ نطق الفنانة تارا عماد، جملتها الشهيرة "طب مفيش حد يكتشفني" استطاعت أن تجذب قلوب الملايين بجمالها وبفنها الراقي، فهي أحد الوجوه الشبابية الفنية المميزة وقدمت العديد من الأعمال الفنية.



فتحت الفنانة الشابة "الفجر الفني" وتحدثت عن مشاركتها في مسرحية "علاء الدين" وأحدث أعمالها الفنية وإلى نص الحوار..



في البداية ماذا عن مشاركتك بالعمل مع المخرج مروان حامد؟

شاركت مع المخرج مروان حامد، مرتين الأولى في فيلم تراب الماس والثانية في "الفيل الأزرق 2"، والأستاذ مروان من أكتر المخرجين الذي تمنيت العمل معه وتحمست للمشاركة جدًا.



كيف تم ترشيحك للمشاركة في فيلم الفيل الأزرق2؟

لم أتذكر بالظبط كيف تم ترشيحي للعمل، لكن على ما أتذكر ان ترشيحي للعمل كان من قبل المخرج مروان حامد.



ما الدور الذي تتمني عمله؟

اتمنى المشاركة في أدوار الأكشن أكثر، اول دور أكشن ليا كان في فيلم "الفيل الأزرق 2" فأتمنى التعمق اكثر في أدوار الأكشن.



من كنت تريدين العمل معه في زمن الفن الجميل؟ وحاليًا؟

كنت أتمنى العمل في زمن الفن الجميل مع عمر الشريف وفاتن حمامة وبالطبع رشدي أباظة وسعاد حسني.



وحاليا، أتمنى العمل مع يسرا ومنى زكي بحبهم جدًا.



ماذا عن مشاركتك في كليب "حبيبي يا ليل" مع الفنان أبو؟

مشاركتي مع أبو في كليب "حبيبي يا ليل"، كانت مشاركة ممتعة جدًا وكان هذا الظهور ليا قريب لقلبي جدا لانه يحتوي على عنصر التمثيل والرقص، وانا منذ طفولتي عاشقة للرقص تحمست جدا لهذه المشاركة.



وكيف تم ترشيحك للكليب؟

ترشيحي كان من المخرجة مريم أبو عوف والفنان أبو.



ما من أعمالك الفنية الأقرب لقلبك؟

مسلسل "صاحب السعادة" بكل تأكيد، لانه كان ثالث عمل درامي أقوم به وكان من أكثر الأعمال التي ظهرتني للجمهور وحتى الأن اكثر عمل أثر في الناس وفيا اني وقفت قدام الزعيم عادل إمام وهذا يمثل لي شئ عظيم عمري ما هنساه.



ما الأساس الذي توافقين عليه لدورك؟

دائمًا افكر في أدواري هل ستضيف لي شيئا أو سأضيف لها شئ، وعلى هذا الأساس بقرر هل محتاجة المشاركة في عمل في هذا الوقت وهل هذا العمل سوف يظهرني للجمهور بشكل مختلف أم شبيه لأعمالي السابقة.



ما معايير الفنان الناجح في رأيك؟

الفنان الناجح في رأيي، هو الذي يستطيع عمل كل شئ، وفي كل عمل له الجمهور يصدقوا.



هل للسوشيال ميديا دور في نجاح الفنان؟

السوشيال ميديا من الممكن أن تساعد في التواصل مع الجمهور ومعرفة الجمهور عن هذا الفنان والتعلق به وبعمله، لكنها ليست لها علاقة بنجاح الفنان مهنيا انها حاليًا أصبحت جزء من شهرة الفنان وحبه لعمله.



من هو الجندي المجهول في حياتك؟

والدتي هي الجندي المجهول في حياتي، دائما تقوم بدعمي وتشجيعي وبتناقش معها دائما في الادوار والافلام والمسلسلات دائما رايها يعنيني.



ما العمل الذي أحدث طفرة في حياة تارا؟

"صاحب السعادة" من أكثر الأعمال التي قامت بفتح باب الفن أمامي، ووضعتني على سلم المجال الفني ومعرفة الناس بيا، بالاضافة لفيلم "الفيل الازرق 2" ظهرت بشكل مختلف على الرغم إنني ظهرت في مشهدين صغيرين لكن دائمًا الناس تحدثني عنه وهذا يمثل لي حاجة كبيرة.



ما الأعمال الفنية التي تستعدين لطرحها خلال الفترة المقبلة؟

أستعد حاليا لمسرحية علاء الدين بالبروفات وسوف يتم عرضها يوم 6 و7 و8 فبراير، وفيلم شريط 6 إخراج محمد سلامة، وسيناريو وحوار محمود حمدان بالمشاركة مع الفنان خالد الصاوي، خالد أنور، محمد خالد صالح، وأستعد لمسلسل رمضاني "نحب تاني ليه" لياسمين عبد العزيز وكريم فهمي.



ماذا عن تجربتك بالعمل مع الفنان احمد عز؟

تجربتي بالعمل مع احمد عز كانت موفقة جدًا، اشتغلنا على علاقة ياسمين وعلاء الدين وظهرت بشكل حلو جدا، وأنا متحمسة جدًا ان الجمهور يشاهد للمسرحية.



وماذا عن عرضك للمسرحية؟

سوف يتم عرضها يوم 6 و7 و8 فبراير، أنا متأكدة ان شاء الله أنها سوف تعجب الجمهور وتنال الإقبال الكبير، ان شاء الله المسرحية سوف تبهر الجمهور.







