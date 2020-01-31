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نجم بروسيا دورتموند يرفض العودة إلى ريال مدريد

الجمعة 31/يناير/2020 - 04:52 ص
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بروسيا دورتموند
بروسيا دورتموند
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن المغربي أشرف حكيمي نجم ريال مدريد المعار إلى بروسيا دورتموند لا يفكر في الوقت الحالي في العودة إلى ريال مدريد وأنه يركز في الوقت الحالي مع بروسيا دورتموند.

وذكرت صحيفة سبورت الإسبانية أن ريال مدريد قرر إعارة نجمه المغربي إلى بروسيا دورتموند في صيف 2018 وأن إعارته ستنتهي في نهاية الموسم الحالي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن حكيمي يقدم مستويات رائعة مع النادي الألماني واستطاع أن يتوج بجائزة أفضل لاعب شاب في قارة إفريقيا.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن بروسيا دورتموند رفض عودة حكيمي إلى ريال مدريد في الصيف الماضي من أجل استكمال مدة إعارته حتى نهايتها.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن النجم المغربي لا يرغب في العودة إلا عندما يحصل على ضمان باللعب بشكل أساسي ولن يرضى بدوره كبديل في تشكيل الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن حكيمي يلعب في مركزي الظهيرين الأيمن والأيسر ولا يرغب في أن يكون بديلًا لكارفخال أو مارسيلو وهما الثنائي الذان يعتبران من أهم عناصر زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد.

ونوهت الصحيفة الإسبانية أن بروسيا دورتموند سيتفاوض مع ريال مدريد بعد نهاية فترة إعارة حكيني للحصول على خدمات النجم المغربي بشكل نهائي خاصة وأنه يميل إلى الاستمرار مع أسود الفيستيفاليا.

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