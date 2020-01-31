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شاهد.. "سوبر بابا" يكشف تفاصيل مثيرة عن الواقعة

الجمعة 31/يناير/2020 - 04:43 ص
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واقعة سوبر بابا
واقعة سوبر بابا
أشرقت حفني
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وصف محمد محمود فرغلي، بطل فيديو القطار الشهير وبطل واقعة إنقاذ ابنته بقطار الإسماعيلية، المعروفة بـ"سوبر بابا"، ما حدث بأنه حفظ من الله فوق مستوى البشر، لافتًا إلى أنه كان عائدا من عمله في شمال سيناء لقضاء إجازة نصف العام مع عائلته بعد انتهاء الامتحانات.

وأضاف فرغلي، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أنه كان برفقة الأسرة كاملة مكونة من 7 أفراد، ومعهم الحقائب، وكان معه ابنه عمر لديه 3 سنوات، وأخرجه من القطار، لافتا إلى أنه فوجئ بابنته خديجة 11 سنة خلفه، واختل توازنها أثناء خروجها من القطار.

وأكد: "بدون أي تفكير كنت على الأرض قبل ما بنتي تقع وتوصل على الأرض علشان أحميها"، مضيفا: "ابنتي بعد سقوطها كانت واعية بكل ما يحدث حولها ولم تتعرض إلى إغماء أثناء مرور القطار".
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الكلمات المفتاحية

قطار الإسماعيلية سوبر بابا الافرا

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