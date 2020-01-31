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برلماني يطالب بمنع "البوس".. ويكشف عن السبب

الجمعة 31/يناير/2020 - 04:18 ص
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أرشيفية
أرشيفية
أشرقت حفني
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قال رضا البلتاجي، عضو مجلس النواب، إنه تقدم بطلب إحاطة للبرلمان بمنع تبادل القبلات (البوس) بين المواطنين، معلقا:"كنت أتمنى التقدم بالطلب قبل ظهور فيروس كورونا؛ نظرا لأن عادة التقبيل بين المصريين والعرب قبيحة ولا تعجبنى".

وأضاف "البلتاجي"، خلال مدخلة هاتفية، مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "أخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، أن عادة التقبيل بين العرب والمصريين ممتدة منذ زمن، والإسلام لم يأمرنا بذلك، قائلا: "مينفعش كل ما أقابل حد أبوسه".

وأوضح النائب البرلماني، أن الحب لا يعنى بالضرورة تبادل القبلات، وفي الغرب الذي يهتم بالصحة المصافحة تكون باليد، معلقًا: "لو بطلنا نسلم بالقبلات وسلمنا باليد يتم اتهامنا بالغرور، ولكن هذا مؤذي جدًا للصحة".
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