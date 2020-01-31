دليل كامل لمشاهدة مباراة الهلال ضد أبها في الدوري السعودي للمحترفين

ينتظر عشاق كرة القدم مباراة نارية تجمع بين فريق الهلال ونظيره أبها، مساء اليوم الجمعة الموافق 31 يناير 2020، على ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.





ويسعى الهلال إلى تعويض الآداء المخيب الذي قدمه في الجولة الماضية من الدوري السعودي، بعدما تعادل سلبيًا أمام فريق الشباب.





وعلى الجانب الأخر يدخل فريق أبها اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما حقق فوزا ثمينا على نظيره الفيصلي، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهم ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من دوري المحترفين.





ويحتل الهلال المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 32 نقطة، جمعهم من 15 مباراة، فاز في 9 مواجهات، والتعادل في 5 مباريات، فيما خسر في مباراة واحدة فقط، فيما يتواجد أبها في المركز الثامن، برصيد 23 نقطة، حصدهم من 15 جولة، حقق الفوز في 7 لقاءات، وتعادل في مبارتين، فيما تلقى 6 خسائر.





موعد مباراة الهلال ضد أبها في الدوري السعودي:-





من المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، والرابعة عصرًا بتوقيت السعودية، والخامسة مساءً بتوقيت أبو ظبي، والساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت جرينتش.





القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد أبها في الدوري السعودي:-





وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة ،KSA Sports HD 1 التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية، المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات الدوري السعودي للمحترفين.





التشكيل المتوقع للهلال في مواجهة أبها:-





حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

خط الدفاع: ياسر الشهراني، جانغ هيون سو، محمد جحفلي، مدالله العليان

خط الوسط: محمد كنو، غوستافو كويلار

خط الوسط الهجومي: سالم الدوسري، سيباستيان جيوفينكو، أندريه كاريلو

خط الهجوم: بافيتمبي جوميز





التشكيل المتوقع لأبها في مواجهة الهلال:-





حراسة المرمى: علي محمدي

خط الدفاع: عمر المزيعل، مهدي تاهرات، أسامة عاشور، خالد الخثلان

خط الوسط: أحمد النجعي، كريم العواضي

خط الوسط الهجومي: عمار النجار، صالح آل عباس، عبد الله قبسي

خط الهجوم: ايما اندريا