Advertisements
Advertisements
Advertisements

دليل كامل لمشاهدة مباراة الهلال ضد أبها في الدوري السعودي للمحترفين

الجمعة 31/يناير/2020 - 03:07 ص
Advertisements
الهلال ضد أبها
الهلال ضد أبها
أميرة فطيم
Advertisements
ينتظر عشاق كرة القدم مباراة نارية تجمع بين فريق الهلال ونظيره أبها، مساء اليوم الجمعة الموافق 31 يناير 2020، على ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويسعى الهلال إلى تعويض الآداء المخيب الذي قدمه في الجولة الماضية من الدوري السعودي، بعدما تعادل سلبيًا أمام فريق الشباب.

وعلى الجانب الأخر يدخل فريق أبها اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما حقق فوزا ثمينا على نظيره الفيصلي، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهم ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من دوري المحترفين.

ويحتل الهلال المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 32 نقطة، جمعهم من 15 مباراة، فاز في 9 مواجهات، والتعادل في 5 مباريات، فيما خسر في مباراة واحدة فقط، فيما يتواجد أبها في المركز الثامن، برصيد 23 نقطة، حصدهم من 15 جولة، حقق الفوز في 7 لقاءات، وتعادل في مبارتين، فيما تلقى 6 خسائر.

موعد مباراة الهلال ضد أبها في الدوري السعودي:-

من المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، والرابعة عصرًا بتوقيت السعودية، والخامسة مساءً بتوقيت أبو ظبي، والساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد أبها في الدوري السعودي:-

وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة ،KSA Sports HD 1 التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية، المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات الدوري السعودي للمحترفين.

التشكيل المتوقع للهلال في مواجهة أبها:-

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف
خط الدفاع: ياسر الشهراني، جانغ هيون سو، محمد جحفلي، مدالله العليان
خط الوسط: محمد كنو، غوستافو كويلار
خط الوسط الهجومي: سالم الدوسري، سيباستيان جيوفينكو، أندريه كاريلو
خط الهجوم: بافيتمبي جوميز

التشكيل المتوقع لأبها في مواجهة الهلال:-

حراسة المرمى: علي محمدي
خط الدفاع: عمر المزيعل، مهدي تاهرات، أسامة عاشور، خالد الخثلان
خط الوسط: أحمد النجعي، كريم العواضي
خط الوسط الهجومي: عمار النجار، صالح آل عباس، عبد الله قبسي
خط الهجوم: ايما اندريا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

الهلال ضد أبها اليوم الهلال ضد أبها الان الهلال ضد أبها المحمدى السعودية،

أخبار تهمك

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة أونلاين

منذ حوالي 4 ساعات

الصور الأولى للصحفية رحاب بدر التي عُثر عليها مشنوقة بمنزلها

منذ ساعتين و 48 دقيقة

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة "لو لسه مجبتهاش"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي لن يستطيع شراء رمضان صبحي

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة.. نجم الأهلي يقترب من الدوري التونسي

منذ حوالي 5 ساعات

لينك مباشر.. نتيجة الصف الأول الثانوي 2020 بالاسم ورقم الجلوس

منذ حوالي 5 ساعات

"الحكومة" تزف بشرى سارة للموظفين المنقولين للعاصمة الإدارية الجديدة

منذ حوالي 8 ساعات

"خش اعرف نتيجتك".. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2020 بالاسم فقط

منذ حوالي 5 ساعات

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة بعد اعتمادها اليوم عبر هذا الرابط السريع

منذ حوالي 5 ساعات

ادخل رقم جلوسك.. كل الروابط للحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول بجميع المحافظات

منذ حوالي 4 ساعات

now | اكتب رقم جلوسك وأحصل على النتيجة | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة وبجميع المحافظات الآن بنسبة نجاح 77%

منذ حوالي 7 ساعات

مشاهدة مباراة روجر فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش بث مباشر اليوم الخميس 30 / 1 / 2020 في نصف نهائي بطولة استراليا المفتوحة للتنس beIN SPORTS HD 10

منذ حوالي 17 ساعة

القبض على فنان شهير بتهمة السطو على منزل

منذ حوالي 18 ساعة

فايلر.. تعرض لـ"التهديد بالقتل" وأَحب الصحافة وكره قراءة الصحف

منذ حوالي 6 ساعات

"ظهرت حالًا" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس برابط سريع ومباشر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - أول تعليق من وليد أزارو عقب مشاركته في فوز الاتفاق على الوحدة بالدوري السعودي

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل.. مفاجأت في تشكيل الهلال والاتحاد في كلاسيكو السعودية.. مشاهدة مباراة الاتحاد والهلال بث مباشر KSA HD1

موعد مباراة الهلال والنصر في بطولة الدوري السعودي الأحد 27-10-2019 والقنوات الناقلة 

تشكيل الهلال الرسمي ضد الترجي| مشاهدة مباراة الهلال والترجي بث مباشر اليوم في كأس العالم للأندية beIN HD

موعد مباراة الهلال وفلامنجو في كأس العالم للأندية

كأس خادم الحرمين.. التشكيل المتوقع لمباراة التعاون ضد أبها

مشاهدة بث مباشر مباراة الهلال والفيصلي الجمعة 2-1-2020 في كاس الحرمين الشريفين

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:23 م

"ظهرت حالًا" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس برابط سريع ومباشر

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة بعد اعتمادها اليوم عبر هذا الرابط السريع

11:17 م

ادخل رقم جلوسك.. كل الروابط للحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول بجميع المحافظات

11:49 م

"خش اعرف نتيجتك".. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2020 بالاسم فقط

11:18 م

لينك مباشر.. نتيجة الصف الأول الثانوي 2020 بالاسم ورقم الجلوس

11:17 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status