عاجل.. أزمة جديدة في الزمالك

جدد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك رفض النادي فكرة لعب مباراة السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا في قطر.





موعد مباراة السوبر الأفريقي بين الزمالك والترجي





ومن المقرر أن تُقام مباراة كأس السوبر الأفريقي بين الزمالك بطل الكونفدرالية ومنافسه الترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا يوم 14 فبراير المقبل فى العاصمة القطرية الدوحة، وهو ما أغضب إدارة الزمالك بسبب الخلافات السياسية بين البلدين.





الزمالك يرسل خطاب للكاف بشأن موقفه





وكان مجلس إدارة نادي الزمالك قد أرسل خطاب رسمى إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" من أجل شرح وجهة نظر بطل الكونفدرالية بشأن وجود تهديدات لبعثة الفريق تخص سلامة وأمن لاعبي الفارس الأبيض.





كارتيون يسلم إدارة الزمالك قائمة السوبر الأفريقي





وعلم موقع الفجر الرياضي قائمة الأبيض التي سلمها الفرنسي باتريس كارتيون لمجلس الإدارة والتي يتواجد فيها أسماء الاعبين المختارين للسفر لمواجهة الترجي التونسي في نهائي كأس السوبر الأفريقي وضمت القائمة الآتي:_





حراسة المرمى: عواد - أبو جبل - جنش –صبحى.

الدفاع: عيد - حازم إمام - علاء - عبد الغني - الونش - عبد السلام - جمعة - عبد الشافي.

الوسط: طارق حامد - ساسي - محمد حسن.

وسط الهجوم: أوباما - إسلام جابر - عنتر - أحمد زيزو - بامبو- شيكابالا - مصطفي فتحي - بن شرقي - أوناجم.

الهجوم: مصطفي محمد - عمر السعيد – كاسونجو.



