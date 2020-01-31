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تشريح جثة صحفية عثر عليها مشنوقة داخل شقتها بالمعادي

الجمعة 31/يناير/2020 - 02:03 ص
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أرشيفية
أرشيفية
داليا عادل
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أمرت النيابة العامة، بتشريح جثة الصحفية رحاب بدر، التي عُثر عليها مشنوقة داخل شقتها في منطقة المعادي، وإرسال تقرير مفصل عن سبب الوفاة وحدوثها والوقوف على ملابساتها، والتأكد من عدم وجود شبه جنائيه من عدمه، والتصريح بالدفن عقب ذلك.

يُذكر أن أجهزة الأمن قد تلقت إخطارا من أسرة الصحفية رحاب بدر، يفيد بالعثور على جثتها داخل الشقة، وذلك قبل سفرها لمهرجان الأقصر السينمائي بعدة ساعات، وتم استدعاء زوج الضحية للاستماع إلى أقواله، وأخطر اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، النيابة العامة للتحقيق في الواقعة لكشف ملابساتها.

وتبين من المعاينة المبدئية أن جميع منافذ الشقة سليمة، وجار فحص جميع معارفها، ولم يتم الكشف عن سبب الوفاة.
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