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استشاري أمراض جلدية يكشف كارثة تحدث بسبب تقبيل الأطفال

الجمعة 31/يناير/2020 - 01:34 ص
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أرشيفية
أرشيفية
أشرقت حفني
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حذر الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، من تقبيل الأطفال الصغار نظرا لخطورته الشديدة على صحتهم، قائلا: "ولا حتى الأم نفسها تبوس طفلها".

وأضاف الناظر، خلال استضافته، مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "أون إي"، أن تقبيل الأطفال الصغار يجعلهم عرضة للإصابة بالأمراض الفيروسية والبكتيرية، بالإضافة إلى الأمراض الفطرية وفي بعض الحالات يتوفى الأطفال.

وأشار استشاري الأمراض الجلدية إلى أن أبرز الأمراض الفيروسية التي تصيب الأطفال ننتيجة التقبيل هي البرد والإنفلونزا، والأمراض البكتيرية مثل البكتيريا الحلزونية في المعدة، معقبا: تقبيل الأطفال خطر جدا لأنه يساعد على نقل العديد من الأمراض الجلدية والتنفسية أيضا وفي كل الأوقات وغير مرتبطة بفصل الشتاء فقط.
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