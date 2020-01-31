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التحريات تكشف تفاصيل واقعة العثور على صحفية مشنوقة داخل منزلها

الجمعة 31/يناير/2020 - 01:43 ص
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الصحفية رحاب بدر
الصحفية رحاب بدر
داليا عادل
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كشف تحريات المباحث في واقعة العثور على جثة الصحفية، رحاب بدر، التي عُثر عليها مشنوقة داخل شقتها في المعادي، أنها متزوجه ولديها طفل يدعي حمزة.

يُذكر أن أجهزة الأمن قد تلقت إخطارا من أسرة الصحفية رحاب بدر، يفيد بالعثور على جثتها داخل الشقة، وذلك قبل سفرها لمهرجان الأقصر السينمائي بعدة ساعات، وتم استدعاء زوج الضحية للاستماع إلى أقواله، وأخطر اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، النيابة العامة للتحقيق في الواقعة لكشف ملابساتها.

وتبين من المعاينة المبدئية أن جميع منافذ الشقة سليمة، وجار فحص جميع معارفها، ولم يتم الكشف عن سبب الوفاة.
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