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أبها السعودي يبرم عدة صفقات

الجمعة 31/يناير/2020 - 12:46 ص
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أبها السعودي
أبها السعودي
أمل الحلفاوي
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أبرم نادي أبها السعودي عدة صفقات، الخميس، ضمن انتقالات الشتاء الجارية، إذ أنه وقع مع لاعبين وجدد عقد الآخر.

إذ أن إدارة نادي أبها وقعت مع لاعب الشباب" حسن القيد " بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم، فيما ضم جهاد الزويد، قادماً من نادي البكيرية، وذلك بعد دخوله الفترة الحرة، لمدة عامين تبدأ اعتباراً من الموسم الرياضي المقبل.

فيما قام نادي أبها بتجديد عقد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي منصور جوهر، لمدة موسمين إضافيين حتى نهاية 2022.

جدير بالذكر أن أبها يستعد لمواجهة نظيره الهلال اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري السعودي للمحترفين.
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