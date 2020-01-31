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مفاجأة.. السبب الحقيقي وراء فشل انضمام نجم باريس سان جيرمان إلى أتلتيكو مدريد هذا الشتاء

الجمعة 31/يناير/2020 - 12:42 ص
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باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
حسام مجدي
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فشل نادي أتلتيكو مدريد الإسباني في التعاقد مع واحد من نجوم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

أتلتيكو مدريد يظهر رغبة في ضم كافاني

وأكدت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية أن نادي أتلتيكو مدريد يريد التعاقد مع الأوروجواني إديسون كافاني مهاجم نادي باريس سان جيرمان في انتقالات يناير الجارية.

وأشارت التقارير إلى أن نادي أتلتيكو مدريد كان على وشك انهاء الاتفاق مع كافاني بشكل نهائي لينضم إلى الفريق في يناير الجاري عقب تأكيده على رغبته في الرحيل عن باريس سان جيرمان ولكن توقفت الصفقة بشكل نهائي ومفاجئ.

سبب فشل انتقال كافاني إلى أتلتيكو مدريد

وكشفت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية أن صفقة انتقال كافاني إلى أتلتيكو مدريد هذا الشتاء فشلت بسبب أن شقيق اللاعب طلب مكافأة قدرها 18 مليون يورو هي التي سيدفعها تقريباً النادي الإسباني لباريس لذلك تعطلت الصفقة.

وأشارت الإذاعة إلى أن إديسون كافاني سيبقى مع نادي باريس سان جيرمان بنسبة كبيرة حتى نهاية الموسم ولن يرحل هذا الشتاء.

وأظهرت العديد من الأندية رغبتها في التعاقد مع كافاني في يناير الجاري أبرزها نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

مشاركات كافاني مع نادي باريس سان جيرمان هذا الموسم

وقد شارك إديسون كافاني في 14 مباراة فقط حتى الآن مع نادي باريس سان جيرمان خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 5 أهداف ولم يصنع أي هدف.

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