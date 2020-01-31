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فيروس كورونا المستجد يصل إلى إيطاليا

الجمعة 31/يناير/2020 - 12:34 ص
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أرشيفية
أرشيفية
الفجر
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أكدت السلطات الإيطالية، إصابة أول حالتين بفيروس كورونا المستجد في البلاد، كما أفادت "سكاي نيوز عربية"، في خبر عاجل لها.

الجدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد، ظهر منذ أسابيع في منطقة ووهان الصينية، وحصد أرواح مئات المواطنين، وأصيب به الآلاف.

وفي وقت سابق، أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا وتؤكد عدم وجود وفيات خارج الصين، لافتة في نفس الوقت إلى أن عدد الإصابات والوفيات حاليا مازالت متدنية وضئيلة.
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الكلمات المفتاحية

ووهان الصيني فيروس كورونا العربيه

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