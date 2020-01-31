بسبب "كورونا".. وزير الصحة الأسبق يوجه رسالة مهمة لمرضى الإنفلونزا



وأشار "تاج الدين"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أن فيروس كورونا ليس جديدا، ولكن الموجود الآن جيل متطور منه، موضحا أن هناك مرحلتين للوقاية من دخول فيروس كورونا مصر.



وأوضح وزير الصحة الأسبق، أن الحجر الصحي ومراقبة القادمين من الخارج من أدوات منع دخول كورونا مصر، مع ضرورة اتخاذ المواطنين الإجراءات الوقائية من العدوى، مضيفا: "اللي عنده أانفلونزا يقعد في البيت".



قال الدكتور عوض تاج الدين، وزير الصحة الأسبق، إنه يجب التعامل مع فيروس الأنفلونزا بحذر، حيث أن فيروسات الجهاز التنفسي قد تؤدي إلى مشاكل كبيرة.