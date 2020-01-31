أسعار الدولار اليوم الجمعة 31-1-2020.. وتباين في سعر العملة الأمريكية





أسعار الدولار اليوم:





تباين أداء أسعار الدولار خلال تعاملات الأسبوع المنتهي لتستقر خلال تعاملات اليوم الجمعة مع الإجازة الأسبوعية للبنوك ، وتتابع بوابة الفجر سعر الدولار لحظة بلحظة.











