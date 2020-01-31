Advertisements
Advertisements
Advertisements

أسعار الدولار اليوم الجمعة 31-1-2020.. وتباين في سعر العملة الأمريكية

الجمعة 31/يناير/2020 - 12:05 ص
Advertisements
أسعار الدولار
أسعار الدولار
الفجر الاقتصادي
Advertisements


أسعار الدولار اليوم:

تباين أداء أسعار الدولار خلال تعاملات الأسبوع المنتهي لتستقر خلال تعاملات اليوم الجمعة مع الإجازة الأسبوعية للبنوك، وتتابع بوابة الفجر سعر الدولار لحظة بلحظة.



أسعار الدولار اليوم في البنوك :


البنك

سعر شراء الدولار

سعر بيع الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي

15.7474

15.8684

سعر الدولار في البنك الأهلي

15.75

15.85

سعر الدولار في بنك مصر

15.75

15.85

سعر الدولار في بنك القاهرة

15.75

15.85

سعر الدولار في بنك قناة السويس

15.75

15.85

سعر الدولار في العربي الأفريقي

15.74

15.84

سعر الدولار في بنك بلوم

15.74

15.84

سعر الدولار في أبوظبي الإسلامي

15.76

15.86

سعر الدولار في بنك SAIB

15.75

15.85

سعر الدولار في بنك مصر إيران

15.75

15.85

سعر الدولار في بنك HSBC

15.75

15.85

سعر الدولار في المصرف العربي

15.75

15.85

سعر الدولار في الكويت الوطني

15.75

15.85

سعر الدولار في بنك عودة

15.75

15.85

سعر الدولار في بنك المشرق

15.78

15.88

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

15.75

15.85

سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي

15.75

15.85

سعر الدولار في المصرف المتحد

15.75

15.85

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

15.75

15.85

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

15.74

15.84

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

15.74

15.84

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

15.75

15.85


أسعار الدولار مقابل العملات الرئيسية:

سعر الدولار مقابل اليورو 1.1032 دولار.

سعر الدولار أمام الين الياباني 108.70 ين.

سعر الدولار مقابل الجنيه الإسترليني 1.3099 دولار.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

سعر الدولار مقابل اليورو سعر الدولار في بنك مصر سعر الدولار في البنك الاهلي سعر الدولار اسعار الدولار مقابل سلة العملات أسعار الدولار

أخبار تهمك

now | اكتب رقم جلوسك وأحصل على النتيجة | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة وبجميع المحافظات الآن بنسبة نجاح 77%

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار ريال مدريد اليوم| الصفقة المجانية ترفض الملكي ومفاجأة زيدان في الديربي وأزمة جديدة بسبب نجم الريال

منذ ساعتين و 51 دقيقة

مفاجأة.. نجم الأهلي يقترب من الدوري التونسي

منذ ساعة و 28 دقيقة

"الحكومة" تزف بشرى سارة للموظفين المنقولين للعاصمة الإدارية الجديدة

منذ حوالي 5 ساعات

شبح الشتاء يطارد هذه المناطق.. بيان مهم من الأرصاد ودرجات الحرارة تصل لـ2

منذ ساعة و نصف

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة "لو لسه مجبتهاش"

منذ ساعة و 9 دقيقة

بيان عاجل من النائب العام عن واقعة "ختان أسيوط"

منذ أقل من ساعتين

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة أونلاين

منذ ساعة و 9 دقيقة

لينك مباشر.. نتيجة الصف الأول الثانوي 2020 بالاسم ورقم الجلوس

منذ أقل من ساعتين

عاجل - أول تعليق من وليد أزارو عقب مشاركته في فوز الاتفاق على الوحدة بالدوري السعودي

منذ حوالي 6 ساعات

"ظهرت حالًا" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس برابط سريع ومباشر

منذ ساعة و نصف

"خش اعرف نتيجتك".. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2020 بالاسم فقط

منذ أقل من ساعتين

ادخل رقم جلوسك.. كل الروابط للحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول بجميع المحافظات

منذ ساعة و 9 دقيقة

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة بعد اعتمادها اليوم عبر هذا الرابط السريع

منذ أقل من ساعتين

مشاهدة مباراة روجر فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش بث مباشر اليوم الخميس 30 / 1 / 2020 في نصف نهائي بطولة استراليا المفتوحة للتنس beIN SPORTS HD 10

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يضع سيناريو للتعاقد مع بديل رمضان صبحي

منذ ساعتين و 40 دقيقة

موضوعات متعلقة

أسعار الدولار اليوم الإثنين 6-1-2020.. وتباين في سعر العملة الأمريكية

أخر تحديث.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 6-1-2020

أسعار الدولار اليوم الجمعة 10-1-2020.. أسبوع الخسائر للعملة الأمريكية

أسعار الدولار اليوم الإثنين 20-1-2020.. العملة الأمريكية تسجل خسائر غير مسبوقة

أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 21-1-2020.. وتباين في سعر العملة الأمريكية

أسعار الدولار اليوم الأربعاء 22-1-2020.. استقرار نسبي بالعملة الأمريكية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:23 م

"ظهرت حالًا" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس برابط سريع ومباشر

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة بعد اعتمادها اليوم عبر هذا الرابط السريع

11:17 م

"خش اعرف نتيجتك".. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2020 بالاسم فقط

11:18 م

ادخل رقم جلوسك.. كل الروابط للحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول بجميع المحافظات

11:49 م

مفاجأة.. نجم الأهلي يقترب من الدوري التونسي

11:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status