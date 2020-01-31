أسعار الذهب اليوم الجمعة 31-1-2020.. وارتفعات قيايسة بالمعدن الأصفر

توقعات أسعار الذهب

توقع ناجي فرج رئيس اللجنة الاقتصادية بشعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن تواصل أسعار الذهب الارتفاع خلال الفترة المقبلة، بسبب تزايد المخاوف من انتشار فيروس كورونا.













وأضاف فرج لـ "الفجر"، أن نسبة المبيعات لم تتراجع في مصر وتتزايد مع توجه المستثمرين والبنوك المركزية للاستثمار فى الأوعية الأمنة، مشيرًا إلي أن أسعار الذهب الحالية لا تمثل فرصة مثالية للبيع كما يعتقد البعض.













وكشف رئيس اللجنة الاقتصادية، عن العوامل المتحكمة في سعر الذهب قائلاً: "يتم تحديد الأسعار من خلال عدد من العوامل على رأسها سعر المعدن الأصفر في البورصة الدولية وقيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية وبصفة خاصة الدولار"، مشيرًا إلى أن التوقعات تؤكد صعود سعر الأوقية فوق مستوي الـ 1600 دولار خلال الأسبوع المقبل.