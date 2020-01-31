Advertisements
Advertisements
Advertisements

أسعار الذهب اليوم الجمعة 31-1-2020.. وارتفعات قيايسة بالمعدن الأصفر

الجمعة 31/يناير/2020 - 12:00 ص
Advertisements
أسعار الذهب
أسعار الذهب
الفجر الاقتصادي
Advertisements


أسعار الذهب اليوم

واصلت أسعار الذهب الارتفاع خلال تعاملات اليوم الجمعة، لليوم الثالث على التوالي مع إعلان منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ للصحة العامة بسبب فيروس كورونا، وتتابع بوابة "الفجر" اسعار الذهب لحظة بلحظة، لتصبح أسعار الذهب للأعيرة المختلفة كما يلي:



أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة:

سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ نحو  794.75 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 بلغ نحو 695 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 بلغ نحو 595.75 جنيهًا .

سعر الجنيه الذهب سجل 5,560  جنيهًا.


أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة

سجل الذهب عيار 18 سعر595.75 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 695  جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 794.75 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو5,560  جنيه.


توقعات أسعار الذهب

توقع ناجي فرج رئيس اللجنة الاقتصادية بشعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن تواصل أسعار الذهب الارتفاع خلال الفترة المقبلة، بسبب تزايد المخاوف من انتشار فيروس كورونا.



وأضاف فرج لـ "الفجر"، أن نسبة المبيعات لم تتراجع في مصر وتتزايد مع توجه المستثمرين والبنوك المركزية للاستثمار فى الأوعية الأمنة، مشيرًا إلي أن أسعار الذهب الحالية لا تمثل فرصة مثالية للبيع كما يعتقد البعض.



وكشف رئيس اللجنة الاقتصادية، عن العوامل المتحكمة في سعر الذهب قائلاً: "يتم تحديد الأسعار من خلال عدد من العوامل على رأسها سعر المعدن الأصفر في البورصة الدولية وقيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية وبصفة خاصة الدولار"، مشيرًا إلى أن التوقعات تؤكد صعود سعر الأوقية فوق مستوي الـ 1600 دولار خلال الأسبوع المقبل.


أسعار الذهب الأن

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

787 إلى 790

عيار 22 

722 إلى 724

عيار 21

689 إلى 691

عيار 18

591 إلى 592

عيار 14

459 إلى 461

عيار 12

394 إلى 395

الاونصة

24.489 إلى 24.560

الجنيه الذهب

5,512 إلى 5,528

الكيلو

787.429 إلى 789.714

 

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

 794.75جنيه      

 50.73 $

سعر الذهب عيار 22

 728جنيه

 46.51 $

اسعار الذهب عيار 21

695جنيه

44.39 $

اسعار الذهب عيار 18

 595.75جنيه

38.05 $

سعر الذهب عيار 14

463.25جنيه

29.59 $

سعر الذهب عيار 12

397.25جنيه

25.37 $

سعر الذهب عيار 9

297.75جنيه

19.02 $

اسعار أوقية الذهب

27,700 جنيه

1,578 $

اسعار جنيه الذهب

5,560 جنيه

355.14 $

اسعار كيلو الذهب

789,714 جنيه

50,733 $

 

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى     

اليوم

عيار 24 

عيار 21 

عيار 18

عيار 14

عيار 12

 

30 يناير

794.25

695

595.75

463.25

397.25

29 يناير

790.75

692

593.25

461.25

395.5

28 يناير

788.5

690

591.5

460

394

27 يناير

793.25

794

594.75

462.75

396.5

26 يناير

798.94

699.09

599.21

466.05

399.47

25 يناير

798.94

699.09

599.21

466.05

399.47

24 يناير

798.80

698.97

599.11

465.97

399.40

23 يناير

792.32

693.30

594.25

462.19

396.16

22 يناير

792.74

693.66

594.56

462.43

396.37

21 يناير

792.07

693.08

594.07

462.05

396.04

20 يناير

791.73

692.78

593.81

461.85

395.87

19 يناير

792.80

693.71

594.61

462.47

396.40

18 يناير

792.80

693.61

594.61

462.47

396.40

17 يناير

792.77

693.69

594.59

462.45

396.39


أسعار الذهب عالميًا:

سجل سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل   1589.20 دولار للأوقية.

سعر التسليم الفوري 1583.06 دولار للأوقية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا سعر جرام الذهب فى مصر سعر الذهب فى مصر الدهب فى مصر اسعار الذهب فى والصاغة اسعار الذهب فى مصر اسعار الذهب بمحلات الذهب اسعار الذهب اليوم فى مصر اسعار الذهب اليوم

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة روجر فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش بث مباشر اليوم الخميس 30 / 1 / 2020 في نصف نهائي بطولة استراليا المفتوحة للتنس beIN SPORTS HD 10

منذ حوالي 14 ساعة

"ظهرت حالًا" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس برابط سريع ومباشر

منذ ساعة و نصف

لينك مباشر.. نتيجة الصف الأول الثانوي 2020 بالاسم ورقم الجلوس

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يضع سيناريو للتعاقد مع بديل رمضان صبحي

منذ ساعتين و 39 دقيقة

مفاجأة.. نجم الأهلي يقترب من الدوري التونسي

منذ ساعة و 27 دقيقة

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة "لو لسه مجبتهاش"

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل - أول تعليق من وليد أزارو عقب مشاركته في فوز الاتفاق على الوحدة بالدوري السعودي

منذ حوالي 6 ساعات

بيان عاجل من النائب العام عن واقعة "ختان أسيوط"

منذ أقل من ساعتين

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة بعد اعتمادها اليوم عبر هذا الرابط السريع

منذ أقل من ساعتين

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة أونلاين

منذ ساعة و 8 دقيقة

ادخل رقم جلوسك.. كل الروابط للحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول بجميع المحافظات

منذ ساعة و 8 دقيقة

شبح الشتاء يطارد هذه المناطق.. بيان مهم من الأرصاد ودرجات الحرارة تصل لـ2

منذ ساعة و 28 دقيقة

now | اكتب رقم جلوسك وأحصل على النتيجة | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة وبجميع المحافظات الآن بنسبة نجاح 77%

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار ريال مدريد اليوم| الصفقة المجانية ترفض الملكي ومفاجأة زيدان في الديربي وأزمة جديدة بسبب نجم الريال

منذ ساعتين و 50 دقيقة

"الحكومة" تزف بشرى سارة للموظفين المنقولين للعاصمة الإدارية الجديدة

منذ حوالي 5 ساعات

"خش اعرف نتيجتك".. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2020 بالاسم فقط

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة

بعد ارتفاعه عالميًا.. ماذا فعلت أسعار الذهب في مصر؟

اسعار الذهب اليوم السبت 8-12-2018 في مصر - التعاملات الصباحية

أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم الجمعة 4-1-2019.. والسعر العالمي للمعدن الأصفر

بعد خسارته 9 جنيهات.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الجمعة 22-2-2019

اسعار الذهب اليوم الجمعة 20/9/2019.. وتحرك صعودي في سعر المعدن الأصفر

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:23 م

"ظهرت حالًا" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس برابط سريع ومباشر

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة بعد اعتمادها اليوم عبر هذا الرابط السريع

11:17 م

"خش اعرف نتيجتك".. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2020 بالاسم فقط

11:18 م

ادخل رقم جلوسك.. كل الروابط للحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول بجميع المحافظات

11:49 م

مفاجأة.. نجم الأهلي يقترب من الدوري التونسي

11:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status