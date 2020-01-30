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عاجل.. إيطاليا تؤكد وجود أول حالتي إصابة بفيروس "كورونا"

الخميس 30/يناير/2020 - 11:23 م
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رئيس الوزراء الإيطالي - كونتي
رئيس الوزراء الإيطالي - كونتي
حلمي رمضان
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أكد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، مساء اليوم الخميس، على وجود أول حالتي إصابة بفيروس "كورونا" المستجد في البلاد.

هذا وأعلنت منظمة الصحة العالمية، مساء اليوم، حالة طوارئ لانتشار فيروس "كورونا" الجديد، حسبما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية، في نبأ عاجل لها.

وأكدت منظمة الصحة، على عدم وجود وفيات بفيروس كورونا خارج الصين، لافتة إلى أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا يبقى ضئيلاً ومتدنيًا.

ووصفت منظمة الصحة العالمية، فيروسات كورونا أو الفيروسات التاجية بأنها "مجموعة كبيرة من الفيروسات، التي تسبب مرضا يتراوح من نزلات البرد الشائعة إلى أمراض أكثر حدة".

ووصل عدد حالات الوفاة، لأكثر من 170 شخصا، فيما ارتفعت الإصابات لأكثر من 7711 حالة، حسبما قالت وسائل إعلام صينية.

ويذكر أن الأعراض الشائعة للعدوى، تشمل أعراض الجهاز التنفسي والحمى والسعال وضيق التنفس وصعوبة التنفس، وفي الحالات الأكثر شدة، يمكن أن تسبب العدوى الالتهاب الرئوي والمتلازمة التنفسية الحادة والفشل الكلوي وحتى الموت.

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الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا رئيس الوزراء الإيطالي إيطاليا

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