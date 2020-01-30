السفارة الصينية: ارتفاع ضحايا كورونا والأطباء يدرسون المرض

قال جاو جي شيان، المتحدث باسم السفارة الصينية في القاهرة، إن هناك زيادة مستمرة في حالات الوفاة بسبب فيروس كورونا حيث وصلت إلى 170 شخصًا.



ونوه "شيان"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "مساء "dmc، المذاع على فضائية ""dmc، بأن فيروس كورونا الجديد مختلف عن نظيره في عام 2002؛ موضحًا أن فيروس كورونا ينتشر بسرعة كبيرة، ويؤثر على صحة البشر بشكل غير مسبوق.



وأكد أن الصين تتعامل بشفافية بشأن الإعلان عن أعداد المصابيين والمتوفيين، وليس لديها ما تخفيه، لافتًا إلى أن هناك تعاون كبير مع منظمة الصحة العلمية، وبعض الدول والعلماء والأطباء للتوصل إلى مصل لمكافحة فيروس كورونا.



وتابع المتحدث باسم السفارة الصينية في القاهرة: "ليس لدينا أي خطة لإجلاء المصريين داخل الصين إلى بلادهم".

