Advertisements
Advertisements
Advertisements

السفارة الصينية: ارتفاع ضحايا كورونا والأطباء يدرسون المرض

الخميس 30/يناير/2020 - 10:53 م
Advertisements
ارشيفية
ارشيفية
أمنية فوزي
Advertisements
قال جاو جي شيان، المتحدث باسم السفارة الصينية في القاهرة، إن هناك زيادة مستمرة في حالات الوفاة بسبب فيروس كورونا حيث وصلت إلى 170 شخصًا.

ونوه "شيان"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "مساء "dmc، المذاع على فضائية ""dmc، بأن فيروس كورونا الجديد مختلف عن نظيره في عام 2002؛ موضحًا أن فيروس كورونا ينتشر بسرعة كبيرة، ويؤثر على صحة البشر بشكل غير مسبوق.

وأكد أن الصين تتعامل بشفافية بشأن الإعلان عن أعداد المصابيين والمتوفيين، وليس لديها ما تخفيه، لافتًا إلى أن هناك تعاون كبير مع منظمة الصحة العلمية، وبعض الدول والعلماء والأطباء للتوصل إلى مصل لمكافحة فيروس كورونا.

وتابع المتحدث باسم السفارة الصينية في القاهرة: "ليس لدينا أي خطة لإجلاء المصريين داخل الصين إلى بلادهم".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

منظمة الصحة العلمية مصل فيروس كورونا السفارة الصينية

أخبار تهمك

"الحكومة" تزف بشرى سارة للموظفين المنقولين للعاصمة الإدارية الجديدة

منذ حوالي 3 ساعات

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة "لو لسه مجبتهاش"

منذ حوالي 14 ساعة

"رابط طلقة" | نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2020 محافظة القاهرة الترم الأول عبر بوابه التعليم الاساسي للاستعلام عن نتائج الطلاب

منذ يوم

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة بعد اعتمادها اليوم عبر هذا الرابط السريع

منذ 17 دقيقة

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة أونلاين

منذ حوالي 6 ساعات

ظهرت الآن | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة على cairo gov results بوابة التعليم الأساسي بالاسم ورقم الجلوس

منذ 9 دقائق

"اعرف نتيجتك دلوقتي" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس بكل المحافظات

منذ ربع ساعة

لينك مباشر.. نتيجة الصف الأول الثانوي 2020 بالاسم ورقم الجلوس

منذ 17 دقيقة

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول ووستهام بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول yalla salah

منذ يوم

"ظهرت دلوقت".. رابط سريع | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس عبر رابط بوابة القاهرة التعليمية cairogovresults الصف الدراسي الأول بالاسم ورقم الجلوس الآن

منذ يوم

(ظهرت رسميا now) | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط بوابة التعليم الاساسى (لينك سريع/ هات نتيجتك الآن) Cairo results

منذ 9 دقائق

"وانت في مكانك".. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس بدون "تعب"

منذ 10 دقائق

"خش اعرف نتيجتك".. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2020 بالاسم فقط

منذ ربع ساعة

ادخل رقم جلوسك.. كل الروابط للحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول بجميع المحافظات

منذ حوالي 3 ساعات

(ظهرت الآن) | نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2020 محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس (أنقر هنا واحصل عليها) عبر رابط بوابة نتائج التعليم الاساسى NOW

منذ ربع ساعة

"ظهرت حالًا" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس برابط سريع ومباشر

منذ 11 دقائق

موضوعات متعلقة

السفارة السعودية بالصين تدعو المواطنين للتواصل لإجلائهم من مناطق انتشار "كورونا"

العراق.. وزارة الصحة لم تسجل أي حالة مصابة بفيروس "كورونا"

الحكومة الأردنية ترسل طائرة لإخراج مواطنيها من مدينة ووهان

الخارجية: لا توجد إصابات بفيروس كورونا بين الجالية المصرية بالصين (فيديو)

المجتمع الدولي يخطط لنقل رعاياه من مناطق فيروس "كورونا" بالصين

السلطات الأوكرانية تحذر من السفر إلى مقاطعة هوبى الصينية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:23 م

"ظهرت حالًا" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس برابط سريع ومباشر

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة بعد اعتمادها اليوم عبر هذا الرابط السريع

11:17 م

ظهرت الآن | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة على cairo gov results بوابة التعليم الأساسي بالاسم ورقم الجلوس

11:25 م

"اعرف نتيجتك دلوقتي" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس بكل المحافظات

11:19 م

"خش اعرف نتيجتك".. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2020 بالاسم فقط

11:18 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status