رئيس اليمن يزور مركز قيادة القوات المشتركة في الرياض

قام الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، ونائبه الفريق الركن علي محسن صالح، بزيارة مركز قيادة القوات المشتركة بوزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية بالرياض، اليوم الخميس، حيث كان في استقباله قائد القوات المشتركة الفريق الركن الأمير فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود.





وعقد الرئيس وفريق العمل المرافق له مع قائد القوات المشتركة والقادة المختصين في القوات المشتركة، اجتماعاً تضمن الوقوف على سير الموقف العام، والاطلاع على مختلف التفاصيل الميدانية لمسرح العمليات في محافظات مأرب والجوف وصنعاء، عبر تواصل تلفزيوني وعملياتي مباشر بالقيادات الميدانية هناك، ممثلة بوزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي، ومحافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، والمفتش العام اللواء ركن عادل القميري، وقائد العمليات المشتركة اللواء ركن صغير عزيز، وقائد التحالف بمأرب اللواء الركن عبدالحميد المزيني.





وخلال الزيارة استمع الرئيس هادي إلى شرح تفصيلي واف لطبيعة المهام وسير العمليات القتالية في مختلف الجبهات، مشيدا بمستوى الكفاءة والتطور التقني والنوعي الذي وصلت إليه قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.





واطّلع الرئيس هادي على إيجاز عن الموقف الراهن للقوات، مشيدا بمستوى الدقة والسرعة والتركيز التي تمثل عناصر أساسية للنجاح في مسرح العمليات.





وعبر الرئيس هادي خلال لقائه قائد القوات المشتركة عن سروره بالزيارة، مثمنا الجهود التي تبذل في إطار دعم اليمن وقيادته الشرعية لتحقيق أهداف التحالف العربي في دحر وهزيمة قوى التمرد والانقلاب من المليشيات الحوثية الإيرانية، وعودة اليمن الى حاضنته القومية والعربية، ووضع حد للأطماع والتدخلات الإيرانية في المنطقة.





وأشاد الرئيس هادي في هذا الصدد بالدور الميداني والعملياتي الكبير الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية، بقيادة أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لمصلحة أمن واستقرار اليمن، مؤكدا على وحدة الهوية والهدف والمصير المشترك.





وقال الرئيس اليمني: دور التحالف ليس مجرد داعم فحسب، بل هو شريك حقيقي في السراء والضراء مع أشقائه في اليمن، وجهودهم كبيرة ومقدرة من قبل كافة أبناء شعبنا اليمني، مؤكداً الثقة المطلقة بالمملكة "باعتبارها صمام أمان اليمن والمنطقة في خوض حرب فرضت علينا وتستهدف الجميع، ونحن وأشقاؤنا سنظل دوماً في خندق واحد ومصير مشترك".





ووجه الرئيس هادي وقائد القوات المشتركة القيادات العسكرية ومن خلالهم إلى كافة الوحدات الميدانية بتذليل كافة الصعوبات ومواجهة التحديات، لتحقيق النجاحات المطلوبة وتنفيذ الخطط المرسومة بدقة وإتقان.





وشدد الرئيس هادي على أهمية الضبط والربط والعسكري، وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب، لأهميته في تجاوز الأخطاء والقصور، ورفع الكفاءة والتقدير لمن يستحقها من القادة والأبطال والمقاومة والجنود المرابطين على ثغور الوطن.





من جانبه، عبر قائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، عن سروره بهذه الزيارة للوقوف على مختلف الأوضاع والمستجدات الميدانية، مستعرضا جملة المهام والعمليات التي تقوم بها قيادة القوات المشتركة لدعم اليمن وقيادته الشرعية، مؤكدا على العمل معاً وبروح الفريق الواحد، لتحقيق كافة الأهداف والتطلعات، والحث على أخذ زمام المبادرة وإعادة التنظيم، والتأكيد على تقديم كافة أشكال الدعم المعنوي والمادي.