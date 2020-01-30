البابا تواضروس يستقبل نائب رئيس العلاقات الخارجية بالكنيسة الروسية

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم بالمقر البابوي في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، المطران Leonid نائب رئيس العلاقات الخارجية في الكنيسة الروسية الأرثوذكسية.





تأتي الزيارة في إطار تقوية العلاقات بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكنيسة الروسية الأرثوذكسية.وكان قداسة البابا تواضروس الثاني، قد إستقبل، أمس الأربعاء، بالمقر البابوي بالقاهرة، وفد من الكنيسة الإثيوبية الشقيقة.وتكون الوفد من الأسقف إغريغوريوس أسقف إقليم شور شرق إثيوبيا ومستشار أبونا متياس الأول بطريرك إثيوبيا وأبونا جبرياسوس والدياكون أديس.