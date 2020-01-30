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تعرف على الشخصية التي تريد هنادي مهنا تجسيدها (فيديو)

الخميس 30/يناير/2020 - 10:18 م
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بوابة الفجر
ريهام كمال
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حلت الفنانة هنادي مهنا، ضيفة في برنامج "عيش صباحك" الذي يقدمه كلًا من يوسف التهامي وفانا إمام، عبر إذاعة نجوم إف إم.

وكشفت هنادي مهنا، خلال اللقاء عن الشخصية التي كانت تتمنى أن تقدمها وهو دور الفنانة دنيا سمير غانم، في فيلم الفرح.

وقالت هنادي مهنا، "الدور حلم حياتي أعمل زيه فيلم الفرح دور "دنيا"، وأحب تقديم الأدوار المختلفة".

ومن الجدير بالذكر أن يعرض للفنانة هنادي مهنا، فيلم بنات ثانوي في دور السينما، وتشارك فيه كأحدى البطلات.

فيلم بنات ثانوي بطولة جميلة عوض، هنادي مهنا، مي الغيطي، هدى المفتي، مايان السيد، ويحقق إقبال جماهيري كبيرًا، ونجاحًا ضخمًا.
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الكلمات المفتاحية

هنادي مهنى

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