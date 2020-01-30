حجز 32 إطلاقة عيار 7مم لسلاح كلاشنكوف بالصخيرة

إثر القيام بدورية مراقبة وجولان على مستوى الطريق السيارة صفاقس تونس، تمكنت فرقة الحرس الديواني بالصخيرة من ضبط 32 خرطوشة عيار 7.62 مم، خاصة بسلاح كلاشينكوف داخل الصندوق الخلفي لسيارة ذات ترقيم أجنبي.





وقد تم تحرير محضر حجز في الغرض، و بالتنسيق مع النيابة العمومية تم الاحتفاظ بذي الشبهة لمواصلة التحريات، وإحالة الخراطيش على الإختبار، وفق بلاغ صادر اليوم الخميس عن الادراة العامة للديوانة.