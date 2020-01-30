Advertisements
Advertisements
Advertisements

واشنطن: الوقوف مع الشعب الإيراني جزء من استراتيجيتنا

الخميس 30/يناير/2020 - 09:20 م
Advertisements
براين هوك
براين هوك
وكالات
Advertisements
قال المبعوث الأمريكي الخاص بإيران براين هوك، إن الولايات المتحدة تقف مع الشعب الإيراني، وأن "الوقوف مع الشعب الإيراني جزء من استراتيجيتنا".

وفي مؤتمر صحافي اليوم الخميس، لفت هوك إلى أن العقوبات على إيران تتماشى مع أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خاصةً مع استمرار التصعيد النووي من طهران، حسب ما نقل موقع قناة "الحرة". 

وكشف هوك أن الولايات المتحدة "استكملت بيع وتوصيل أدوية للسرطان لصالح الشعب الإيراني".

لكنه لفت إلى أن الإمدادات الطبية لم تصل كلها للشعب، مبرزاً دور النظام في الالتفاف على المساعدات وتحويلها عن أهدافها.

وحسب ما أكد هوك فإن المساعدات الموجهة للشعب الإيراني عن طريق وسيط سويسري، تحول لأغراض أخرى.

وأبرز المبعوث في السياق استخدام النظام مقدرات البلاد، لخدمة أهداف لا علاقة لها بمصلحة الشعب الإيراني، وأكد في سياق حديثه أن ما يعانيه الإيرانيون من نقص في التمويل لا يرتبط بالعقوبات الأمريكية بل بإنفاق النظام على أغراض خاصة.

وأشار هوك إلى إن النظام الإيراني أنفق نحو 2 مليار يورو، لشراء كابلات بدل إنفاقها على الشعب، وأنفق مثلاً 180 مليون يورو على التبغ والسجائر عوض توجيهها إلى التنمية، قائلاً إن النظام هو الذي يتحمل مسؤولية انعدام الأدوية، أو غيابها في إيران. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

واشنطن براين هوك الشعب الإيراني استراتيجية

أخبار تهمك

"الحكومة" تزف بشرى سارة للموظفين المنقولين للعاصمة الإدارية الجديدة

منذ ساعة و نصف

(ظهرت رسميا now) | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط بوابة التعليم الاساسى (لينك سريع/ هات نتيجتك الآن) Cairo results

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل - أول تعليق من وليد أزارو عقب مشاركته في فوز الاتفاق على الوحدة بالدوري السعودي

منذ ساعتين و 51 دقيقة

"اعرف نتيجتك دلوقتي" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس بكل المحافظات

منذ ساعة و 16 دقيقة

ادخل رقم جلوسك.. كل الروابط للحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول بجميع المحافظات

منذ ساعة و 17 دقيقة

"رابط طلقة" | نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2020 محافظة القاهرة الترم الأول عبر بوابه التعليم الاساسي للاستعلام عن نتائج الطلاب

منذ يوم

"خش اعرف نتيجتك".. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2020 بالاسم فقط

منذ ساعة و 13 دقيقة

ظهرت الآن | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة على cairo gov results بوابة التعليم الأساسي بالاسم ورقم الجلوس

منذ ساعة و 21 دقيقة

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة "لو لسه مجبتهاش"

منذ حوالي 13 ساعة

"ظهرت حالًا" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس برابط سريع ومباشر

منذ ساعة و 20 دقيقة

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة أونلاين

منذ حوالي 5 ساعات

"ظهرت دلوقت".. رابط سريع | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس عبر رابط بوابة القاهرة التعليمية cairogovresults الصف الدراسي الأول بالاسم ورقم الجلوس الآن

منذ يوم

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول ووستهام بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول yalla salah

منذ يوم

"وانت في مكانك".. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس بدون "تعب"

منذ يوم

(ظهرت الآن) | نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2020 محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس (أنقر هنا واحصل عليها) عبر رابط بوابة نتائج التعليم الاساسى NOW

منذ ساعة و 14 دقيقة

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة بعد اعتمادها اليوم عبر هذا الرابط السريع

منذ ساعة و 19 دقيقة

موضوعات متعلقة

بومبيو يعلن قرب انطلاق "حرب" ضد إيران على مدار الساعة

الولايات المتحدة تضع شروطها أمام إيران

مطار إسطنبول يمتنع عن تزويد طائرات إيرانية بالوقود

بومبيو: السعودية حليف أساسي ونستمر في شراكتنا معها

الإيرانيون من وارسو .."حان الوقت لتغيير نظام الملالي الإرهابي" (تقرير)

العراق: رفض شعبي لزيارة الرئيس الإيراني

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:35 م

"ظهرت حالًا" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس برابط سريع ومباشر

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة بعد اعتمادها اليوم عبر هذا الرابط السريع

08:36 م

ظهرت الآن | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة على cairo gov results بوابة التعليم الأساسي بالاسم ورقم الجلوس

08:34 م

"اعرف نتيجتك دلوقتي" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس بكل المحافظات

08:39 م

"خش اعرف نتيجتك".. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2020 بالاسم فقط

08:42 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status