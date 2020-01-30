واشنطن: الوقوف مع الشعب الإيراني جزء من استراتيجيتنا

قال المبعوث الأمريكي الخاص بإيران براين هوك، إن الولايات المتحدة تقف مع الشعب الإيراني، وأن "الوقوف مع الشعب الإيراني جزء من استراتيجيتنا".





وفي مؤتمر صحافي اليوم الخميس، لفت هوك إلى أن العقوبات على إيران تتماشى مع أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خاصةً مع استمرار التصعيد النووي من طهران، حسب ما نقل موقع قناة "الحرة".

وكشف هوك أن الولايات المتحدة "استكملت بيع وتوصيل أدوية للسرطان لصالح الشعب الإيراني".

لكنه لفت إلى أن الإمدادات الطبية لم تصل كلها للشعب، مبرزاً دور النظام في الالتفاف على المساعدات وتحويلها عن أهدافها.

وحسب ما أكد هوك فإن المساعدات الموجهة للشعب الإيراني عن طريق وسيط سويسري، تحول لأغراض أخرى.

وأبرز المبعوث في السياق استخدام النظام مقدرات البلاد، لخدمة أهداف لا علاقة لها بمصلحة الشعب الإيراني، وأكد في سياق حديثه أن ما يعانيه الإيرانيون من نقص في التمويل لا يرتبط بالعقوبات الأمريكية بل بإنفاق النظام على أغراض خاصة.

وأشار هوك إلى إن النظام الإيراني أنفق نحو 2 مليار يورو، لشراء كابلات بدل إنفاقها على الشعب، وأنفق مثلاً 180 مليون يورو على التبغ والسجائر عوض توجيهها إلى التنمية، قائلاً إن النظام هو الذي يتحمل مسؤولية انعدام الأدوية، أو غيابها في إيران.