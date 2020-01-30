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"الزراعة" تعلن عن فتح أسواق جديدة أمام البطاطس المصرية

الخميس 30/يناير/2020 - 09:22 م
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البطاطس المصرية
البطاطس المصرية
الفجر الاقتصادي
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أعلنت وزارة الزراعة إستصلاح الأراضي عن فتح أسواق جديدة أمام البطاطس المصرية، وفقًا لتقرير للإدارة المركزية للحجر الزراعي.


وقال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إنه تم  فتح سوق البطاطس المصرية بدولتى الهند وموريشيوس وذلك لأول مرة فى تاريخ الصادرات الزراعية المصرية.

وأوضح الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، أن الفترة الحالية شهدت دخول أسواق جديدة أمام الصادرات الزراعية " للخضر والفاكهة " لأول مرة، منها "المانجو" إلى جنوب إفريقيا ، والعنب للبرازيل، ودخول أسواق جديدة حيز التنفيذ حاليا مع دول اليابان أمام صادرات الموالح، وتم توقيع البروتوكول مع نيوزلندا للموالح، وأستراليا أمام البلح، وسوق جديد للبصل فى إندونيسيا.

والجدير بالذكر أن الصادرات الزراعية المصرية تشهد حاليا انتعاشا كبيرا وتخطت صادراتها الـ5.5مليون طن لأول مرة بإجمالي حوالي 2.2 مليار دولار مما يؤكد جودتها في الأسواق العالمية.
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الكلمات المفتاحية

وزارة الزراعة تصدير البطاطس السيد القصير وزير الزراعة الحجر الزراعي البطاطس المصرية الادارة المركزية

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