اليوم.. قيس سعيّد في أول ظهور تلفزي خاص من بعد توليه الرئاسة

يُطِلّ رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد بعد قليل، على القناة الوطنية الأولى في أول لقاء تلفزي له من يوم تولّيه الرئاسة.





وستنفرد مؤسسة التلفزة التونسية بأول لقاء تلفزي خاصّ مع سعيّد، اليوم الخميس 30 جانفي 2020، على القناة الوطنية الأولى، في تمام الساعة التاسعة ليلا بتوقيت تونس.



