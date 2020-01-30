دبلوماسي سابق: صفقة القرن لن تمنح أراضي من سيناء للفلسطينيين

قال السفير رفعت الأنصاري، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن خطة السلام الأمريكية لم تتطرق لما كانت تشيعه جماعة الإخوان الإرهابية عن اقتطاع جزء من سيناء لإقامة الدولة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن بيان الخارجية المصرية لم يتضمن رفضًا صريحًا لصفقة القرن أو خطة السلام، ولكن لم يوافق عليها، وهذا من ذكاء الدبلوماسية المصرية.



وتابع "الأنصاري"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن خطة السلام الأمريكية قابلة للتعديل، إذا تدخل الاتحاد الاوربي وروسيا والصين، والدول الإسلامية والعربية، مشيرًا إلى أن خطة السلام الأمريكية ليست فرضًا علينا لقبوله، ولكن علينا أن نتعامل مع أمريكا كطرف فاعل في السياسية الدولية.



وأشار إلى أن لديه أمل بالخروج باجتماع عربي موحد في اجتماع الوزراء العرب المقرر يوم السبت المقبل، تجاه خطة السلام الأمريكية، مشيرًا إلى أن الانقسام الفلسطيني ضر القضية الفلسطينية بشكل كبير.

