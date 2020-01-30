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الصحة السعودية: لا إصابات بـ "كورونا الجديد" في المملكة

الخميس 30/يناير/2020 - 09:07 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أكدت وزارة الصحة السعودية، عدم تسجيل أي حالة إصابة مؤكدة بفايروس كورونا الجديد داخل المملكة حتى الآن.


وأضافت الوزارة، عبر حسابها على "تويتر"، أنه يتم تطبيق أعلى الإجراءات الاحترازية والوقائية في المنافذ لمنع وفادة الفايروس إلى المملكة.


وسبق أن قالت مديرة إدارة الصحة العالمية بالمركز الوطني للوقاية من الأمراض حليمة السريحي الحالة المتواجدة بعسير ثبت أنها لفيروس كورونا المعروف بـ "متلازمة الشرق الأوسط" الذي اكتشف عام 2012 وليس له علاقة بفيروس كورونا الجديد.

وأكدت السريحي خلال مداخلة ببرنامج "الراصد" على قناة "الإخبارية" مساء الأربعاء أنه لا توجد أي حالات بالمملكة للفيروس الجديد، ولم تظهر أي عينات إيجابية حتى الآن.

وأشارت إلى أنه يجرى فحص كل المسافرين على الرحلات سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر، كما تطبق جميع الإجراءات الوقائية.

نشأ الفيروس القاتل في مدينة ووهان ، عاصمة مقاطعة هوبى في الصين ، وأسفر عن مقتل أكثر من 130 شخصًا وإصابة 6000 في البلاد.

أوقف عدد من شركات الطيران الرئيسية رحلاته إلى الصين بسبب تفشي الفيروس الذي انتشر بسرعة في جميع أنحاء العالم.

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الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الصحة السعودية السعودية، إصابات

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