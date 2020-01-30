"السكك الحديدية" تعد الراكب بخدمة "آمنة" في يونيو المقبل (فيديو)



وأشار "رسلان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مال وأعمال" المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، إلى أن مجلس النواب اعتمد قرض بقيمة 461 مليون دولار من البنك المجري والروسي، وذلك في إطار خطة تطوير عربات ووحدات السكك الحديد.



وأوضح رئيس هيئة السكك الحديدية، أنه سيتم الدفع بنحو 1300 عربة ركاب جديدة بخط الوجه القبلي، وستكون نقلة نوعية للمرفق كله، مؤكدا أن الراكب بحلول 30 يونيو 2020 سيشهد سكة حديد آمنة ومتطورة ونظيفة.



قال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، إن الدولة تولي اهتماما كبيرا بتطوير مرفق السكة الحديد، على مستوى كل قطاعاته.