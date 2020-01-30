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"الوطنية للصحافة" تحسم أزمة وقف التعيين مع النقابة

الخميس 30/يناير/2020 - 08:16 م
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أرشيفية
أرشيفية
ميسون أبو الحسن
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علمت "الفجـر" من مصادرها، تنظيم الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة كرم جبر، اجتماعًا لمناقشة قرارها بوقف التعيين المؤقت في الصحف والمؤسسات القومية، وذلك عصر السبت المقبل.

ووجهت الهيئة الدعوة إلى ضياء رشوان نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة؛ لعرض الأزمة وإيجاد الحلول، خاصة بعد إبداء أعضاء مجلس النقابة اعتراضهم على القرار، وتجاهل دور النقابة، وهي المدافع الأول عن حقوق الزملاء.

وسيشارك بالاجتماع نقيب الصحفيين ضياء رشوان ووكيل أول النقابة جمال عبدالرحيم، وسيتم خلال الاجتماع مناقشة قرارات الهيئة الأخيرة، بوقف التعيين بالمؤسسات الصحفية القومية، ووقف المد لسن المعاش، بالإضافة إلى فتح الناقش حول نية الهيئة دمج أي من الإصدارات بالمؤسسات القومية، بالإضافة إلى وضع الحلول والاقتراحات.

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الكلمات المفتاحية

وقف تعيين الصحفيين وقف التعيين بالصحف القومية الوطنية للصحافة الفجر

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