Advertisements
Advertisements
Advertisements

رئيس حزب الوفد يكشف موعد الانتهاء من قوانين مجلسي النواب والشيوخ

الخميس 30/يناير/2020 - 08:07 م
Advertisements
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
Advertisements
كشف المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، عن إعداد قانون لمجلسي النواب والشيوخ وقرار تنظيم الانتخابات بشكل يتفق مع السياسة العامة للقيادة السياسية، بأن نكون أمام ضمانة حقيقية لتحقيق التنافس الحزبى الذى هو أساس الديمقراطية، جاء ذلك خلال لقائه السفير ماسكي نوكي، السفير الياباني في القاهرة، مساء اليوم الخميس، في مقر حزب الوفد الرئيسي في الدقي.

وذكر أبو شقة أنه يتعين الانتهاء من قوانين مجلسى النواب والشيوخ قبل انتهاء دور الانعقاد الخامس قبل نهاية يونيو المقبل على الحد الأقصى، باعتبار أن هذه القوانين حيوية وتحتاج إلى حوار مجتمعى، وهذا النهج التزم به فى كل القوانين.

وأشار أبو شقة إلى مناقشة التعديلات الدستورية الأخيرة بإجراء حوار مع كل القطاعات والفئات ورصد كل الآراء المؤيدة والمعارضة والمتحفظة، ما يؤكد أننا نعيش فى مناخ ديمقراطى وإنشاء دولة عصرية حديثة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مجلس النواب مجلس الشيوخ بهاء أبو شقة الوفد

أخبار تهمك

Giza now.. نتيجة اعدادية الجيزة برقم الجلوس عبر بوابه التعليم الاساسى

منذ حوالي 22 ساعة

"خش اعرف نتيجتك".. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2020 بالاسم فقط

منذ حوالي 3 ساعات

(ظهرت رسميا now) | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط بوابة التعليم الاساسى (لينك سريع/ هات نتيجتك الآن) Cairo results

منذ حوالي 3 ساعات

"اعرف نتيجتك دلوقتي" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس بكل المحافظات

منذ حوالي 3 ساعات

"ظهرت حالًا" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس برابط سريع ومباشر

منذ حوالي 3 ساعات

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة "لو لسه مجبتهاش"

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - أول تعليق من وليد أزارو عقب مشاركته في فوز الاتفاق على الوحدة بالدوري السعودي

منذ ساعة و 27 دقيقة

(ظهرت الآن) | نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2020 محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس (أنقر هنا واحصل عليها) عبر رابط بوابة نتائج التعليم الاساسى NOW

منذ حوالي 3 ساعات

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة بعد اعتمادها اليوم عبر هذا الرابط السريع

منذ حوالي 4 ساعات

ظهرت الآن | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة على cairo gov results بوابة التعليم الأساسي بالاسم ورقم الجلوس

منذ حوالي 3 ساعات

"رابط طلقة" | نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2020 محافظة القاهرة الترم الأول عبر بوابه التعليم الاساسي للاستعلام عن نتائج الطلاب

منذ يوم

"وانت في مكانك".. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس بدون "تعب"

منذ يوم

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة أونلاين

منذ حوالي 3 ساعات

"ظهرت دلوقت".. رابط سريع | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس عبر رابط بوابة القاهرة التعليمية cairogovresults الصف الدراسي الأول بالاسم ورقم الجلوس الآن

منذ يوم

ادخل رقم جلوسك.. كل الروابط للحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول بجميع المحافظات

منذ حوالي 3 ساعات

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول ووستهام بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول yalla salah

منذ حوالي 23 ساعة

موضوعات متعلقة

"أبوشقة": قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق مايصبوا إليه المصريين جميعًا

"تشريعية البرلمان": قانون الإجراءات الجنائية بمثابة الدستور الثاني للدولة

"أبوشقة" يجيب على أسئلة شباب الوفد في لقاء مفتوح نهاية معسكر الشباب

السفير الياباني يلتقي رئيس "تشريعية النواب" (صور)

"أبو شقة": الوفد يساند الدولة المصرية والسيسي في مشروعه الوطني

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:02 م

"ظهرت حالًا" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس برابط سريع ومباشر

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة بعد اعتمادها اليوم عبر هذا الرابط السريع

05:00 م

ظهرت الآن | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة على cairo gov results بوابة التعليم الأساسي بالاسم ورقم الجلوس

05:08 م

"خش اعرف نتيجتك".. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2020 بالاسم فقط

05:15 م

"اعرف نتيجتك دلوقتي" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس بكل المحافظات

05:14 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status