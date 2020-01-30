الإطاحة بالرأس المدبر.. أول قرار منتظر من برشلونة بعد فشل التعاقد مع مهاجم

كشف الصحفي والإعلامي الشهير إجيلار مفاجأة مدوية بشأن مستقبل مدير التعاقدات في نادي برشلونة ، إيريك أبيدال بعد فشل النادي في التعاقد مع مهاجم بديل للأوروجوياني لويس سواريز.

وقال إجيلار اليوم الخميس: "الأسوأ من فشل التعاقد مع مهاجم هو أن إيريك أبيدال لم يخطط لحل هذه المعضلة عندما تأكد بأنهم بحاجة لحلها منذ فترة طويلة".

وأضاف: "الأهم من ذلك الآن هو عليك التوقيع مع سكرتير فني ومدير رياضي".

وكان آمور مدير العلاقات في برشلونة قال في تصريحاته له اليوم: "نعم قررنا أنه من الأفضل عدم التعاقد مع أحد الآن".