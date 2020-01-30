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الإطاحة بالرأس المدبر.. أول قرار منتظر من برشلونة بعد فشل التعاقد مع مهاجم
الخميس 30/يناير/2020 - 08:02 م
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الفجر الرياضي
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كشف الصحفي والإعلامي الشهير إجيلار مفاجأة مدوية بشأن مستقبل مدير التعاقدات في نادي برشلونة ، إيريك أبيدال بعد فشل النادي في التعاقد مع مهاجم بديل للأوروجوياني لويس سواريز.
وقال إجيلار
اليوم الخميس: "الأسوأ من فشل التعاقد مع مهاجم هو أن إيريك أبيدال لم يخطط
لحل هذه المعضلة عندما تأكد بأنهم بحاجة لحلها منذ فترة طويلة".
وأضاف:
"الأهم
من ذلك الآن هو عليك التوقيع مع سكرتير فني ومدير رياضي".
وكان آمور مدير العلاقات في برشلونة قال في تصريحاته له اليوم: "نعم قررنا أنه من الأفضل عدم التعاقد مع أحد الآن".
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