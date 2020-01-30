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مركز الأزهر العالمي للفتوى: سرقة "الواي فاي" حرام

الخميس 30/يناير/2020 - 08:00 م
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بوابة الفجر
معتز الجمل
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أجاب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على حكم سرقة شبكات "الواي فاي"، بالتأكيد على أن الشريعة الإسلامية حثت على حفظَ المال، وتحريم التعدي على الممتلكات بغير حق، وتم الاستشهاد بقول الله تعالي في الآية 29 من سورة النساء. 

ويقول تعالىٰ: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَىٰ الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُون} [البقرة:188]، وقال أيضًا: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} صدق الله العظيم.

وحرم مركز الأزهر استخدام هذه الشبكات إلا بإذن صريح أو ضمني من صاحب الشبكة في استخدامها؛ مؤكدًا أن جمهور الفقهاء اعتبروا المنافع ليست أموالًا فقط ولكن كل ما له قيمة مادية يقع عليه الأحكام العامة للمال من حرمة التعدي عليه دون رضا صاحبه، أو بدون طيب نفسه.
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الكلمات المفتاحية

سرقة الواي فاي الأزهر

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