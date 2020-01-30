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"أبو شقة": الوفد يساند الدولة المصرية والسيسي في مشروعه الوطني

الخميس 30/يناير/2020 - 07:55 م
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بوابة الفجر
دينا إبراهيم
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أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد" أن حزب الوفد في هذه المرحلة التي تمر بها مصر والأمة العربية، يساند الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي، في مشروعه الوطني لحماية الدولة المصرية في الداخل والخارج لبناء مشروع اقتصادي ضخم وتحقيق الاستقرار السياسي، بتفعيل المادة ٥ من الدستور التي تنص على أن النظام السياسي يقوم على التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة.

جاء ذلك خلال لقائه بالسفير الياباني ماسكي نوكي، مساء اليوم الخميس، في مقر حزب الوفد الرئيسي بالدقي بحضور عدد من قيادات الجزب وأعضاء الهيئة العليا، مشيرا إلى أن حزب الوفد الوحيد الذي نشأ من رحم ثورة شعبية هي ١٩١٩.

وأشار رئيس الوفد إلى أن الحزب قوي بتاريخه ومبادئه التي لا تتغير على مدار ما يزيد عن مئة عام، يلعب على الساحة السياسية بقوة في سبيل تحقيق الديمقراطية القائمة على التعددية الحزبية، على أن يكون الوفد لاعب أساسي وقوي على الساحة السياسية.

ونوه أبو شقة بأن هذا العام سيشهد استحقاقات انتخابية "مجلسي النواب والشيوخ"، مؤكدًا أن حزب الوفد مستعد جيدًا لتلك الانتخابات؛ لأنه له قواعد حزبية راسخة، فلديه 204 مقرات انتخابية على مستوى الجمهورية منتشرة في المحافظات والمدن والقرى والنجوع، ولديه تنظيم قوى للمرأة والشباب، ومجموعة برلمانية مشهود لها بالكفاءة والعمل البرلماني المتميز.

وذكر أبو شقة أن قول إن "حزب الوفد هو ضمير الأمة" ومقره هو بيت الأمة لم يأت من فراغ؛ لأن الحزب في تاريخه يتبنى القضايا الوطنية، وكانت معاركه هي تحرير الأرض والإرادة الوطنية واسترداد الكرامة للإنسان والمواطن المصري.
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الكلمات المفتاحية

بهاء أبو شقة الوفد السفير الياباني

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