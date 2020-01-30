عاجل.. إيران تعلن استمرار برنامجها النووي المدني بكامل قوته





قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، مساء اليوم الخميس، إن "برنامج إيران النووي المدني سيستمر بقوته الكاملة"، حسبما أعلنت فضائية سكاي نيوز بالعربية، في نبأ عاجل لها.





هذا وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية، في وقت سابق من مساء اليوم، عقوبات على رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي.



وكانت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، قد نقلت يوم أمس الأربعاء، عن مصدرين مطلعين (لم تحدد هويتهما) قولهما، إن إدارة ترامب ستمدد إعفاءات العقوبات التي تسمح بمحدودية العمل في البرنامج النووي المدني الإيراني لمدة 60 يومًا أخرى.



