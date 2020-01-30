صحفي يمني جنوبي يكشف النقاب عن مخطط "حوثي ـ إصلاحي"





كشف الصحفي والناشط الحقوقي اليمني صلاح بن لغبر، اليوم الخميس، ما وراء أحداث محافظة مأرب ونهم والجوف.





كما أكد الصحفي اليمني صلاح بن لغبر، على أن هناك مخططًا يستهدف الجنوبيين الموجودين في الشمال، وذلك برعاية قطرية إيرانية، وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": ما حدث هو اتفاق برعاية قطرية ايرانية.. خطة تضمنت:





-التخلص من الجنوبيين الموجودين في مأرب.

-تسليم مأرب للحوثيين بعد معركة بسيطة.

- ينتقل كل الجيش الاخواني والقيادات والاسلحة الى شبوة وحضرموت.





وأشار الصحفي اليمني، إلى أن ذلك جزء من تفاصيل المخطط الذي افشله التحالف في اللحظات الاخيرة، مؤكداً على أن المخطط بدأ الإعداد له مباشرة بعد اتفاق الرياض ويهدف لإفشال تنفيذ الاتفاق بين الشرعية والانتقالي، إضافة إلى عرقلة ووقف انسحاب أي قوات شمالية من الجنوب كهدف ثابت يجمع الحوثيين والإخوان ومن ورائهما قطر وايران.



