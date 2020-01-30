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8 مرشحين لمنصب نقيب المحامين و 82 لعضوية المجلس في أولى أيام الترشح

الخميس 30/يناير/2020 - 06:31 م
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بوابة الفجر
أسماء قورة
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أغلقت لجنة تلقي طلبات المرشحين لانتخابات نقابة المحامين على منصب النقيب، وعضوية المجلس، عن تقدم 8 مرشحين لمنصب النقيب فى اليوم الأول من فتح باب الترشح.

وأعلنت لجنة تلقي طلبات المرشحين في تصريحات "للفجر" عن تقدم 8 مرشحين لمنصب النقيب فى اليوم الأول من فتح باب الترشح وهم سامح عاشور، إبراهيم عبد السميع مهران، مجدي عبد الستار إبراهيم، مجدي محمود علي راشد، محمد، رجب البرديسي، حسين المرشدي، نجلاء محمد الإمام، طارق الفولي.

وأضافت اللجنة أن عدد المتقدمين للترشح لعضوية استئناف القاهرة حتى الآن بلغ 57 مرشحا، و82 لعضوية المجلس. 

وفتح اليوم باب الترشح لانتخابات نقابة المحامين على مقعد النقيب العام، وأعضاء المجلس حيث تستمر لـ 3 من فبراير المقبل على أن تعقد الانتخابات في 15 من مارس القادم.
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نقابة المحامين نجلاء محمد انتخابات نقابة المحامين انتخابات المحامين

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