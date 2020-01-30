حقيقة انضمام خالد بيومي لقناة الزمالك

كشف خالد بيومي المحلل في قنوات أبو ظبي الرياضية، حقيقة انضمامه إلى قناة نادي الزمالك الفضائية التي انطلقت مؤخرا.

وحرص خالد بيومي على التعليق على هذه الأنباء، وكتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كل ما يتردد عن انضمامي لقناة الزمالك غير صحيح".

وتابع: "أحب وأحترم كل جماهير مصر ونادي الزمالك، سعيد بتواجدي في قناة أبوظبي الرياضية، التي أحترم كل الزملاء العاملين بها".

وكان نادي الزمالك أطلق قناة خاصة به عبر القمر الصناعي نايل سات منذ عدة أيام، لتكون على طريقة قناة غريمه التقليدي الأهلي.