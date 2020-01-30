Advertisements
Advertisements
Advertisements

فيصل بن فرحان يستقبل سفير الهند لدى المملكة

الخميس 30/يناير/2020 - 04:31 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية الهند لدى المملكة الدكتور أوصاف سعيد.


وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.


حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد.


وسبق أن شرف الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض, مساء اليوم، حفل سفارة جمهورية الهند لدى المملكة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك في قصر الثقافة بالرياض.


وكان في استقباله في مقر الحفل, سفير جمهورية الهند لدى المملكة أوصاف سعيد، وعدد من المسؤولين بالسفارة.


وحضر الحفل وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

فيصل بن فرحان سفير الهند لدى المملكة استقبال

أخبار تهمك

"ظهرت دلوقت".. رابط سريع | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس عبر رابط بوابة القاهرة التعليمية cairogovresults الصف الدراسي الأول بالاسم ورقم الجلوس الآن

منذ يوم

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة "لو لسه مجبتهاش"

منذ حوالي 8 ساعات

"وانت في مكانك".. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس بدون "تعب"

منذ يوم

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة أونلاين

منذ 10 دقائق

مفاجأة جديدة بشأن أزمة جروس مع الزمالك

منذ أقل من ساعة

ظهرت الآن | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة على cairo gov results بوابة التعليم الأساسي بالاسم ورقم الجلوس

منذ 7 دقائق

ادخل رقم جلوسك.. كل الروابط للحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول بجميع المحافظات

منذ 8 دقائق

عاجل.. الأهلي لن يستطيع شراء رمضان صبحي

منذ ساعة و 18 دقيقة

(ظهرت رسميا now) | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط بوابة التعليم الاساسى (لينك سريع/ هات نتيجتك الآن) Cairo results

منذ حوالي 19 ساعة

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة بعد اعتمادها اليوم عبر هذا الرابط السريع

منذ ربع ساعة

مشاهدة مباراة روجر فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش بث مباشر اليوم الخميس 30 / 1 / 2020 في نصف نهائي بطولة استراليا المفتوحة للتنس beIN SPORTS HD 10

منذ حوالي 6 ساعات

"رابط طلقة" | نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2020 محافظة القاهرة الترم الأول عبر بوابه التعليم الاساسي للاستعلام عن نتائج الطلاب

منذ حوالي 20 ساعة

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول ووستهام بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول yalla salah

منذ حوالي 20 ساعة

"ظهرت حالًا" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس برابط سريع ومباشر

منذ 13 دقيقة

(ظهرت الآن) | نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2020 محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس (أنقر هنا واحصل عليها) عبر رابط بوابة نتائج التعليم الاساسى NOW

منذ حوالي 20 ساعة

"اعرف نتيجتك دلوقتي" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس بكل المحافظات

منذ أقل من دقيقة

موضوعات متعلقة

عاجل.. أخبار السعودية اليوم | وزير الخارجية يبحت مع "جريفيث" الأوضاع في اليمن

عاجل.. أخبار السعودية اليوم | "الجبير" يستقبل سفيري فنلندا وبلجيكا بمكتبه في مقر الوزارة

عاجل - السعودية | أمير الرياض يشرّف حفل سفارة ألمانيا باليوم الوطني لبلادها

أمير منطقة الرياض يشرف حفل سفارة سلطنة بروناي دار السلام

الجبير يستقبل سفير جمهورية الصين لدى المملكة

أمير الرياض يشارك في احتفالية سفارة بريطانيا لدي المملكة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:02 م

"ظهرت حالًا" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس برابط سريع ومباشر

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة بعد اعتمادها اليوم عبر هذا الرابط السريع

05:00 م

ظهرت الآن | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة على cairo gov results بوابة التعليم الأساسي بالاسم ورقم الجلوس

05:08 م

"اعرف نتيجتك دلوقتي" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس بكل المحافظات

05:14 م

(ظهرت رسميا now) | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط بوابة التعليم الاساسى (لينك سريع/ هات نتيجتك الآن) Cairo results

10:20 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status