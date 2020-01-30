فيصل بن فرحان يستقبل سفير الهند لدى المملكة

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية الهند لدى المملكة الدكتور أوصاف سعيد.





وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.





حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد.





وسبق أن شرف الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض, مساء اليوم، حفل سفارة جمهورية الهند لدى المملكة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك في قصر الثقافة بالرياض.



وكان في استقباله في مقر الحفل, سفير جمهورية الهند لدى المملكة أوصاف سعيد، وعدد من المسؤولين بالسفارة.



وحضر الحفل وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.



