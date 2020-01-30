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دمنهور يتعاقد مع كريم رأفت ظهير أيمن الزمالك السابق

الخميس 30/يناير/2020 - 04:44 م
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كريم رأفت
كريم رأفت
محمد الشريف
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نجح صلاح عقدة عضو مجلس أدارة نادي دمنهور وبالتنسيق مع الجهاز الفنى للفريق بقيادة كمال فريد فى التعاقد مع كريم رأفت ظهير أيمن الزمالك ودمنهورسابقا ، في إطار تدعيم مركز الظهير الأيمن خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ووقع كريم علي عقود انضمامه لمدة 3 شهور فقط حتى نهاية هذا الموسم بحضور وكيله وائل سعيد وصلاح عقدة عضو مجلس إدارة نادى دمنهور ورؤوف الحوشي مدير الكرة وحكيم شحاتة نائب رئيس نادي دمنهور.

ولعب صلاح عقدة عضو مجلس أدارة دمنهور دور كبير جدا في إقناع اللاعب وإتمام الصفقة لتكون بمثابة إضافة قوية لخط دفاع الفريق الدمنهوري خلال منافسات الدور الثاني

الجدير بالذكر أن كريم رأفت من ناشئين دمنهور كان لاعب سابق في فريق دمنهور منذا عامين فقط وتم بيعه ألي نادي الزمالك مقابل حصول نادي دمنهور علي مبلغ مليون و200 ألف جنية

وكان كمال فريد المدير الفنى ومسئولي دمنهور قد نجحو في تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية مع 4صفقات وهي عمرونبيل مدافع بيلا السابق ورياض حسين صانع ألعاب الأوليمبي ومصطفي سمارة صانع ألعاب الأعلاميين والمهاجم الغاني أبوبكر مهدي مهاجم الأنتاج
الحربي السابق وذلك حتي يكون الفريق قادرا على الاستمرار بقوة فى المنافسة على احتلال قمة المجموعة الثالثة، في الدور الثاني، والسعي نحو تحقيق حلم الجماهير البحراوية بالعودة من جديد إلى دورى الأضواء والشهرة.

يحتل دمنهور المركز الثالث برصيد 21نقطة بترتيب جدول المجموعة الثالثة، عقب ختام الدور الأول.
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الكلمات المفتاحية

كريم رأفت رياضة دمنهور الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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