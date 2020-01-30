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أزهري: المغالاة في المهور ليس من هدى الرسول

الخميس 30/يناير/2020 - 04:32 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الشيخ معاذ شلبي، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، إن إطلاق الأزهر الشريف حملة "اكثرهن بركة" لمواجهة غلاء المهور؛ لكون تأخر الجواز هم يؤرق أسر كثيرة في مصر، والأزهر يتشابك مع قضايا الواقع، ويسخر إمكانياته لخدمة المجتمع بما يتناسب مع معطيات العصر وتحدياته، ويعمل على تصحيح كثير من المفاهيم المغلوطة في قضايا دينية واجتماعية خاصة ما يتعلق بالجانب الأسري.

وأضاف "شلبي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "همزة وصل" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الخميس، أن الزواج ليس مجرد معاني بسيطة وإنما هو عبارة عن مؤسسة وله أولويات، وهناك بعض الأمور التي يجب الاهتمام بها وأن تكون محل نظر وتمحيص ولي أمر الفتاة عند الزواج، وهي حسن اختيار الزوج.

وشدد عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، على أن المغالاة في المهور ليس من هدى الرسول –صلى الله عليه وسلم-؛ ولذا تم إطلاق هذه المبادرة، مؤكدًا على أن اسم المبادرة مستوحى من حديث للرسول –صلى الله عليه وسلم-: " أَعْظَمُ النِّسَاءِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُنَّ مَئُونَةً"، والمئونة هو جهاز العرس، وهذا يقصد أن هذا الأمر لا ينبغي التعويل عليه وقت الزواج، وإنما ينبغي أن تكون معايير الاختيار على أشياء حقيقية مثل تحمل الزوجين للمسئولية وحسن الخلق والأمانة والبخل وغيره.
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الكلمات المفتاحية

المهور الرسول الازهر اكثرهن بركة

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