وزارة المالية تحتفي بالموهوبين من العامليين وأبنائهم





احتفلت وزارة المالية، برعاية الدكتور محمد معيط وزير المالية، بالموهوبين من العاملين وأبنائهم الذين شاركوا في "معرض المواهب" الذي نظمته وحدة تكافؤ الفرص، وقام الدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير لشئون الخزانة العامة بتكريم 110 من المتميزين قائلًا: "رأينا وسمعنا نماذج مضيئة من المبدعين" تبعث برسالة أمل فى غد أفضل لمصر بقوة شبابها وإسهاماتهم الخلاقة التي ترتكز على السعي الجاد للابتكار خاصة فى ظل البيئة المحفزة للمبدعين في شتى المجالات".





أضاف أبوعيش، أن هذا المعرض يأتي ضمن المبادرات الإيجابية التي تتبناها وزارة المالية لتعزيز التواصل الاجتماعي والإنساني مع الموظفين بما يسهم في تحقيق «الرضا الوظيفي» وتحفيزهم لبذل قصارى جهدهم، على النحو الذي يرفع جودة الأداء بمختلف القطاعات، ويساعد في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية.

أشار إلي أن هذا المعرض، يعكس اهتمام وزارة المالية بتشجيع ريادة الأعمال، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خاصة لدى الموظفين وأسرهم بما يجعلهم أدوات فاعلة للإسهام الإيجابي في تحقيق النمو الاقتصادي، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوفير المزيد من فرص العمل، موضحًا أن اكتشاف المواهب وتنمية المهارات يسهم في تشجيع العاملين على دعم قدراتهم الوظيفية والتقنية وفق أحدث الخبرات الدولية؛ بما يضمن رفع كفاءة منظومة العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.





أكدت داليا فؤاد رئيس وحدة "تكافؤ الفرص"، أن العارضين جذبوا أنظار رواد "معرض المواهب" بإنتاجهم الأدبي والفني والحرفي والرياضي الذى بدا واضحًا في العديد من المشغولات اليدوية والجلدية والخشبية و"الكروشيه" واللوحات الفنية و"الديجيتال" والمأكولات والحلويات إضافة إلى الإنشاد الديني والإلقاء الشعري، لافتة إلي أن هناك إبداعات متميزة لذوي الاحتياجات الخاصة تؤكد قدرتهم على تجاوز التحديات وتحقيق الإنجازات في شتى المجالات.









حضر فعاليات معرض مواهب المالية كل من عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، محمد السبكي رئيس قطاع الحسابات الختامية، عماد عبد الحميد رئيس قطاع التمويل، همت سيد رئيس قطاع الأمانة العامة، ومحمد نيازي رئيس قطاع موازنة الإدارة المحلية.









أعرب المشاركون في "معرض المواهب" عن شكرهم وتقديرهم لوزارة المالية بقيادة الدكتور محمد معيط، التي شجعتهم واحتفت بهم وكرمتهم، ومنحتهم هذه الفرصة الغالية للتعبير عن أنفسهم وعرض مواهبهم، متعهدين ببذل المزيد من الجهد؛ بما يسهم في تطوير قدراتهن الإبداعية، والوظيفية أيضًا.









قال درويش البرنس، من العاملين بمصلحة سك العملة والخزانة العامة: شاركت بعدد من المنتجات الخشبية المطعمة بالصدف في "معرض المواهب" الذي يعد تقليدًا جديدًا بالوزارة يعكس اهتمامها بتنمية مواهب العاملين وأسرهم.









أضافت إيمان أكرم أنور، ابنة سعاد عبد المجيد هيكل من العاملين بقطاع الهيئات والوحدات الاقتصادية، إنها شاركت بلوحاتها الفنية في الكثير من المعارض ولكنها تشعر بالفخر لتكريمها في الوزارة التي تعمل بها والدتها.

أكدت رؤى ابنة عادل عبد الجواد في قطاع المديريات المالية بالوادي الجديد وعمرها لا يتجاوز 10 سنوات، أنها تمتلك موهبة الرسم بالرمال وأن والديها كانا أكبر داعمين لها وقد قاما بتشجيعها علي المشاركة لأول مرة في هذا المعرض للتعبير عن موهبتها، موضحة أنها تشكر وزارة المالية التي أتاحت هذه الفرصة الغالية لعرض إبداعاتها.

كان معرض المواهب قد شهد مشاركات مثمرة من عشرات العاملين وأبنائهم عبروا من خلالها عن إبداعاتهم الثرية والمتنوعة.