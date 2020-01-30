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مفاجأة جديدة بشأن أزمة جروس مع الزمالك

الخميس 30/يناير/2020 - 04:23 م
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جروس
جروس
رامي بشاي
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كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك الموقف النهائي للشكوى المقدمة من السويسري كريستيان جروس المدير الفني الأسبق لفريق الزمالك بخوض مستحقاته المالية.

 

وقال منصور في تصريحاته إن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رفض نظر شكوى السويسري كريستيان جروس والتي قام برفعها ضد نادي الزمالك مطالبا النادي بسداد مستحقاته المالية، وبناء عليه تم رفض باقي الطلبات بإصدار عقوبة انضباطية على نادي الزمالك.

 

وقد انتهى عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق، بنهاية الموسم الماضي، حيث حقق المدرب بطولة الكونفدرالية الإفريقية مع الفريق.

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مفاجأة جديدة رياضة الاخبار الرياضية ازمة جروس مع الزمالك اخبار الرياضة

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