خاص.. حقيقة أزمة فرجاني ساسي وكارتيرون في الزمالك

كشف مصدر مسؤول داخل مجلس إدارة نادي الزمالك حقيقة الأخبار المنتشرة بوجود أزمة بين التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ومدرب الفرنسي باتريس كارتيرون بسبب مغادرة اللاعب إلى غرفة خلع الملابس مباشرةً بعد تبديله في مباراة وادي دجلة ببطولة الدوري المصري .

وقال المصدر إن فرجاني وضح سبب خروجه من ملعب المباراة بأنه كان مستاء من ظهوره وظهور الفريق بشكل سيء وهذا ما جعله يخرج من الملعب لغرفة خلع الملابس.

وأضاف المصدر ذاته بأن فرجاني حرص على توضيح الأمور للجهاز الفني قبل سفر البعثة إلى أنجولا، مؤكدًا على عدم قصده لعمل أزمة بسبب خروجه من الملعب وعدم جلوسه على مقاعد البدلاء.

وقد تعادل فريق الزمالك إيجابيا مع نظيره وادي دجلة بهدف لكل فريق في المواجهة التي جمعت بينهما على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة رقم ١٥ لمسابقة الدوري الممتاز.