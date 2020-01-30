تسود حالة من التوتر في الكثير من البيوت المصرية التي نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2020 لأبنائها، بعدما أعلنت الوزارة عن موعد ظهورها.





نتيجة محافظة القاهرة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم فقط





يمكن الحصول علي نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2020 بالاسم فقط مباشرة من المدارس, أو من مواقع الاستعلام عن النتيجة بالطرق الموضحة هنا.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2020 بالاسم فقط





يمكن عن طريق رقم الجلوس الاستعلام عن النتيجة عبر الموقع المختص بالنتائج والموضح هنا من خلال بعض الخطوات:





- اللينك أو الرابط الخاص بالنتيجة الاعدادية.





- إدخال وكتابة الاسم.





- تحديد العام الدراسي.





- تحديد الفصل الدراسي واحيانا لا يتطلب كتابة العام الدراسي والفصل الدراسي.





- اختار نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2020 بالنقر علي الايقونة الخاصة بعرض النتيجة مباشرة والتابعه لمحافظة القاهرة.





- سنجد الدرجات نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2020 بالاسم فقط ورقم الجلوس موضحة كل التفاصيل الخاصة بالنتيجة.





"خش اعرف نتيجتك".. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2020 بالاسم فقط







